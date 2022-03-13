R.United заплатит 420 евро гражданам, принимающим украинских беженцев

Лондон, 13 марта Британское правительство объявило в это воскресенье об инициативе граждан, компаний или благотворительных организаций по привлечению украинцев в Соединенное Королевство, в обмен на которую физические лица будут получать «спасибо» в размере 350 фунтов стерлингов (около 420 фунтов стерлингов) в месяц. Министр территориальной сплоченности Майкл Гоув раскрыл план, который будет детализирован на следующей неделе, в интервью Би-би-си, в котором заявил, что также изучается вопрос о том, удастся ли разместить некоторых из этих людей в пустующих резиденциях российских олигархов, подпадающих под санкции. В рамках новой «спонсорской» программы британцы смогут выдвинуть украинское лицо или семью для проживания с ними или в другом собственном имуществе минимум на шесть месяцев. По словам Гоува, эти спонсоры не обязаны заранее знать своих посетителей и могут найти их «в социальных сетях». По словам министра, не будет ограничений на количество украинцев, которые с визой смогут приехать в Великобританию таким образом и получат «трехлетний вид на жительство с правом работы и доступа к государственным услугам». По словам консервативного политика, заявки будут подаваться онлайн через веб-сайт, который будет запущен в понедельник, и как хозяева, так и иммигранты будут подвергаться определенным проверкам безопасности. Сначала он начнется с отдельных лиц, а затем с НПО или религиозных организаций. До сих пор Соединенное Королевство принимало украинцев, у которых есть родственники, только в рамках своей программы воссоединения семей, процесс, который подвергался резкой критике, поскольку до сих пор оно позволило приехать только 3000 человек из 2,5 миллионов, которые покинули Украину после российского вторжения. Директор Совета по делам беженцев - некоммерческой организации, поддерживающей просителей убежища, Энвер Соломон заявил, что объявленный сегодня план представляет бюрократические проблемы и не имеет достаточных мер поддержки. «Мы обеспокоены тем, что люди в Украине не признаны (официально) беженцами (что дало бы им больше прав) и что их попросят подать заявление на визу, когда им нужно, чтобы им была предложена защита», - сказал он. Соломон предположил, что спонсорская система, спонсируемая консервативным правительством, исключит многих людей, которые не могут связаться с британцами, и в любом случае повлечет за собой «долгий и сложный» процесс оформления виз. Эксперт также выразил сомнение в том, что принимаются необходимые меры для поддержки как принимающих семей, так и прибывающих. «Речь идет о сильно травмированных женщинах и детях, опыт которых уникален, и уровень поддержки должен соответствовать», - сказала она. Правительства Шотландии и Уэльса призвали к отмене визовых требований и предложили украинцам быстро принимать их до тех пор, пока они не найдут другой дом в долгосрочной перспективе. ШЕФ джм/амг