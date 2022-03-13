AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
Воскресенье 13 март 2022
більше новинбольше новостей
Россия

RSF призывает расследовать смерть американского журналиста в Украине

13 март 2022

Париж, 13 марта «Репортеры без границ» (RSF) сегодня призвали провести расследование, чтобы выяснить смерть американского журналиста Брента Рено, который, по данным киевской полиции, был убит российскими войсками в украинском городе Ирпень. «Мы просим выяснить обстоятельства смерти режиссера документалиста Брента Рено и травм, полученных сопровождавшим его журналистом на окраине Киева. Журналисты не могут быть мишенью на войне!» , сообщается в социальных сетях RSF, базирующейся в Париже. Смерть Рено, 51 год, была первоначально подтверждена киевской полицией, которая возложила вину за это на российские силы. Сначала сообщалось, что он был журналистом New York Times, вингера, позже опровергнутого газетой, с которой Рено сотрудничал несколько лет назад. ШЕФ УВД/фпа

новости без цензуры