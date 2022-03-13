RSF призывает расследовать смерть американского журналиста в Украине

Париж, 13 марта «Репортеры без границ» (RSF) сегодня призвали провести расследование, чтобы выяснить смерть американского журналиста Брента Рено, который, по данным киевской полиции, был убит российскими войсками в украинском городе Ирпень. «Мы просим выяснить обстоятельства смерти режиссера документалиста Брента Рено и травм, полученных сопровождавшим его журналистом на окраине Киева. Журналисты не могут быть мишенью на войне!» , сообщается в социальных сетях RSF, базирующейся в Париже. Смерть Рено, 51 год, была первоначально подтверждена киевской полицией, которая возложила вину за это на российские силы. Сначала сообщалось, что он был журналистом New York Times, вингера, позже опровергнутого газетой, с которой Рено сотрудничал несколько лет назад. ШЕФ УВД/фпа