Рауль Ромеро: Херман Варгас, основатель NSQ и NSC, обвиняет его в плагиате и конфликтах в группе

Герман Варгас, бывший барабанщик I Don't Know Who и I Don't Know How Many, рассказал скрытую историю перуанской рок-группы через обширный твиттер-трэд, где не только обвинил Рауль Ромеро, известный дирижер Habacilar, чтобы копировать песни других авторов, а также вызывать конфликты внутри музыкальной группы.

В своем официальном аккаунте бывший барабанщик рассказал о зарождении группы. По его версии: «История «Я не знаю, кто» начинается в моей комнате, у меня дома, с Фернандо Риоса, друга школы. Я играл на барабанах, а он играл на басу. Дети, нам было 16 или что-то в этом роде», - сказал он.

« Затем я познакомился с Раулем Ромеро в La Católica. На самом деле, сначала я встретил кассету с его записями. В то же время я познакомился с Альфредо Силлау, потому что мы оба были учителями в Trener (...) Затем я организовал встречу у себя дома, потому что там был барабанщик, которого трудно переместить: Альфредо Силлау, Фернандо Риос, Рауль Ромеро и друг гитариста, и я с барабанами».

Сформировав группу, группа дала свой первый концерт в Католическом университете Перу, где, наконец, родилось название NSQ и NSC. «Все звучало паршиво, не в ладу. Мы останавливались три раза, и нам пришлось шутить, чтобы все произошло, пиола. И люди аплодировали. Мы были самой грубой группой в мире и католики любили нас», - написал он.

КОНФЛИКТ С РАУЛЕМ РОМЕРО

В своем твиттере Херман Варгас рассказал, что ссоры начались после успеха песни «Magdalena», именно во время создания песни «Las Torres», официально выпущенной в 1991 году на втором альбоме «С уважением, которого они заслуживают».

« Поскольку Рауль (которого мы называли Estrellita) не попал в саундчек, мы продолжили тестировать звук Альфредо, Фернандо и меня. В этом саундчеке мы провели Лас-Торрес. У нас все получилось, не хватало текстов. Альфредо отправился домой и приехал с текстами, написанными для вечернего концерта. И он спел ее в тот вечер. Мы прикасались к могилам Рауля. Поэтому Рауль не поет Las Torres», - сказал он.

По словам бывшего барабанщика, нынешние тексты песни «Las Torres» сильно отличаются от оригинала и изначально планировалось выпустить на первом альбоме группы под названием «No somos nada». Однако «лейбл, EMI, сказал нам сохранить его для второго. Многое произошло между первым и вторым».

Песня Las Torres (Los Terroristos) была написана задолго до выхода в эфир (искажена). Я был там, когда он был сочинён, но не когда его переделывали, меняя текст в соответствии с политической задачей» , — писал бывший барабанщик.

«Политические ссоры с Ромеро мешали делать музыку в моде и на высоте. Я не работаю с гейшами и ушла (...) Переход от конкурсантной группы к группе комичадо. Нет», - добавил Херман, который также заверил, что они пытались вынуть его из фотографий после выхода на пенсию.

ОБВИНЯЕТ ЕГО В ПЛАГИАТЕ

Признав, что именно нападение на улицу Тарата закончилось «разрывом связей», Джерман Варгас обвинил Рауля Ромеро в присвоении текстов других малоизвестных певцов.

«И что ж, Рауль плагиатировал испанские песни, не сообщив нам (...) Рауль плагиатировал песни своих друзей из университета, таких как Ато Буронкл, например», - написал он.

В своем рассказе Варгас объяснил, что не помнит, какие именно песни были скопированы популярной «Cara de haba». Тем не менее, он помнит, что у него была «феноменальная проблема» из-за этой плохой практики, как заметил журналист в то время. «Он художник, но кривое человеческое существо», - сказал он.

«В истории носа есть еще много вещей, историй о предательстве, о персонализме, гораздо больше, чем музыка. Слава - это извращенный путь», - добавил основатель «Я не знаю кого» и «Я не знаю, сколько» в Twitter. Его посты стали вирусными на платформе.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: