Защита, восстановление и строительство: наша задача после двух лет пандемии

Fotografía de archivo de un grupo de personas mientras esperan para ser vacunadas contra la covid-19 en un vacunatorio de Tecnópolis en Buenos Aires, Argentina. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Спустя два года после объявления пандемии COVID-19 мы так и не смогли отказаться от сложного сценария, имеющего разрушительные последствия для всех, и особенно для региона Северной и Южной Америки.

Несмотря на то, что на их долю приходится всего 13 процентов населения мира, более трети всех случаев COVID-19 и почти половина всех связанных с этим случаев смерти произошли в этой части мира. Для сравнения, влияние во второй год было больше, чем в первый год: количество случаев заболевания и смертей утроилось. Системы здравоохранения и группы специалистов столкнулись с одним из самых сложных испытаний в истории.

К настоящему времени все мы знаем, что последствия этого заболевания выходят далеко за рамки болезней и смертей миллионов людей, непосредственно затронутых вирусом. Пандемия вызвала далеко идущий социально-экономический кризис, усугубив давнее неравенство в Северной и Южной Америке. Она оказала глубокое влияние на здоровье, жизнь и средства к существованию каждого человека. Это в полной мере повлияло на наше благополучие, и мы ясно видим это и будем видеть в том, как это особенно влияет на психическое здоровье.

Однако, несмотря на то, что это очень суровая реальность, эти два года оставили нам очень важные уроки, определяющие путь вперед.

С самого начала мы узнали, что отношения сотрудничества на всех уровнях — в сообществе, между секторами, между странами — это то, что позволит нам двигаться вперед, добиваться улучшений и укреплять себя, чтобы строить с учетом перспективы на будущее. Несмотря на отсутствие недостатка в трудностях, дух сотрудничества сыграл важную роль как в поддержании мер по уходу и защите людей, так и в усилиях по достижению более справедливого доступа к лекарствам, вакцинам и другим технологиям.

Мы также узнали о важности наличия доказательств, когда речь идет об объединении усилий и принятии трудных решений. Работа комитетов экспертов, научного сообщества и регулирующих органов имела решающее значение для уменьшения воздействия пандемии. И это связано с учением, что мы должны быть готовы соответствующим образом реагировать и использовать новые инструменты, когда это необходимо.

Столкнувшись с серьезными проблемами и заботясь об обучении, ПАОЗ работает бок о бок со странами региона, чтобы двигаться к восстановлению после пандемии и консолидации более устойчивых систем здравоохранения и обществ.

С этой целью мы содействуем расширению регионального производственного потенциала медицинских технологий, отвечающих приоритетным потребностям стран в области здравоохранения. Крайне важно поддерживать инициативы по исследованиям и разработкам для создания инновационных, безопасных, эффективных и высококачественных технологий. Это сократит пробелы в доступе людей к ним и снизит зависимость стран от глобальной цепочки поставок.

Мы также поддерживаем усилия по преобразованию систем здравоохранения, серьезно пострадавших от пандемии, с тем чтобы они полностью интегрировали основные функции общественного здравоохранения и были готовы к реагированию на будущие чрезвычайные ситуации. Важно продолжать укреплять первичную медико-санитарную помощь в целях ускорения восстановления систем и перехода к всеобщему здравоохранению.

После этих двух лет пандемии становится более чем ясно, что путь к восстановлению в странах не может не идти рука об руку с общественным здравоохранением, ключевым аспектом благополучия людей и развития стран.

Перед нами появилась уникальная возможность провести необходимые преобразования, которые так долго ждали в регионе.

Мы должны защищать достижения общественного здравоохранения, восстанавливать наши страны после кризиса и использовать новые возможности для улучшения.

Для решения этих неотложных проблем я возвращаюсь к одному из самых важных уроков: солидарность и сотрудничество имеют решающее значение. Прекращение пандемии зависит от этого сотрудничества. Совместное построение устойчивого и равноправного будущего возможно, и мы должны сделать это сейчас.

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