Полиция опубликовала фото ножевого нападения в MoMA, в результате которого двое получили ранения

Нью-Йорк, 13 марта Полиция Нью-Йорка обнародовала ранее в это воскресенье видео поножовщины, совершенного человеком в Музее современного искусства в Нью-Йорке (MoMA), в результате которого двое получили ранения, вскоре после того, как он сообщил подробности о личности нападавшего и его мотивах. На снимках, сделанных камерами слежения, видно, как мужчина перепрыгивает через одну из стоек ресепшн музея с ножом в руке, после чего он зарезает двух сотрудников, загнанных в угол, в то время как другой из работников MoMA бросает предметы в нападавшего, чтобы попытаться удержать его от жертв. По данным полиции Нью-Йорка, нападавшим является 60-летний мужчина, которого он опознал как Гэри Кабана, который до сих пор не задержан силами безопасности, и членство в музее которого было отозвано несколькими днями ранее после двух недавних инцидентов, связанных с общественными беспорядками в центре города. Несмотря на это, Кабана появился в субботу, чтобы посмотреть фильм в MoMA, а когда ему отказали во въезде, он ударил ножом двух сотрудников, мужчину и женщину в возрасте 24 лет, которые в итоге получили травмы спины, шеи и ключицы. По словам властей, оба были доставлены в близлежащую больницу, хотя их жизни ничего не угрожает. Мероприятие состоялось в субботу около 16.15 по местному времени (21.15 по Гринвичу), что привело к немедленной эвакуации известного культурного учреждения, площадь которого составляет около 65 000 квадратных метров. MoMA было закрыто для общественности, пока полиция проводила расследование этого события, и в это воскресенье также не открыло свои двери. Инцидент привел к хаосу у входа в музей, когда люди в нем в спешке пытались покинуть помещение. Музей современного искусства MoMA, открытый в 1929 году, является одним из самых популярных музеев Нью-Йорка и принимает почти миллион посетителей в год. ШЕФ чк/лл