Польша предупреждает об опасности применения Россией химического оружия

Президент Польши Анджей Дуда предупредил об опасности применения Москвой химического оружия при вторжении в Украину, что «изменит ситуацию», по его мнению, в интервью Би-би-си, транслировавшемся в это воскресенье польским президентством.

«Когда вы спрашиваете меня, мог ли (президент России Владимир) Путин применить химическое оружие, я думаю, что Путин способен прибегнуть ко всему, особенно в такой сложной ситуации», - сказал президент восточноевропейской страны.

Для Дуды российский президент «уже проиграл эту войну политически, и в военном плане он не в состоянии ее выиграть».

Применение оружия массового уничтожения «изменит ситуацию», заявил глава польского государства.

В этом случае Атлантический альянс должен собраться, чтобы подумать над своими действиями, поскольку с тех пор «ситуация станет опасной не только для Европы, ни для нашего региона Центральной и Восточной Европы, но и для всего мира», сказал Дуда, согласно заявлениям польского информационного агентства PAP.

Кроме того, по оценкам польского президента, из его страны покинут до пяти миллионов украинских беженцев, из которых около половины отправятся в эту страну, которая находилась под орбитой Советского Союза.

Согласно данным, опубликованным в это воскресенье пограничной полицией, Польша уже приняла 1 675 000 человек.

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