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Pogacar возобновляет правление Тирренской Адриатики, последний этап для Баухауса

13 март 2022

Sports writing, 13 марта словенец Тадей Погакар (ОАЭ Эмираты) второй год подряд выигрывает Тирренско-Адриатическое море после седьмого и финального этапа со стартом и финишем в Сан-Бенедетто-дель-Тронто с дистанции 159 км, на которой немец Фил Баухаус (Bahrain Victorious) и Испанец Микель Ланда занял второе место в общем зачете. К празднику Погакар (Коменда, 23 года) присоединился немецкий спринтер Фил Баухаус, который не учитывался в прогнозе спринта, но велогонщик Бохольта воспользовался маркировкой своих соперников, атаковал и удивился, выиграв этап, первый в году, со временем 3х39,58. Второе место занял итальянец Джакомо Ниццоло (Israel Premier Tech), а третье место досталось австралийцу Kaden Groves (BikeExchange). Мужчины из общего зачета прибыли в жребий, а Погакар доволен своим абсолютным триумфом. Словенский, двукратный победитель Тур де Франс, начал год, выиграв Тур по ОАЭ и Strade Bianche, а теперь расширяет триумфальную дорогу в 2022 году, взяв синюю майку и трезубец, который аккредитует победителя «Гонки двух морей», предупреждая о форме 23-летнего драгоценного камня, который Встретьтесь с Милан-Сан-Ремо в следующую субботу с любимым плакатом. Еще одно событие Мирового тура для бегуна Komenda, который также выиграл два этапа, доминируя на Тирренском от начала до конца, иногда с персональными выставками марок, такими как та, которую он снялся в прошлую субботу с сольным побегом на Монте-Карпенья. «Это из другого мира», — говорили такие соперники, как Микель Ланда. Данец Йонас Вингегор (Jumbo Visma), второй в туре 2021 года, и Микель Ланда на третьем месте, как и в 2021 году, поднялся на подиум в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, чтобы сопровождать датского гонщика Йонаса Вингегора (Jumbo Visma), второго в туре 2021 года и Микеля Ланды третьего, как и в 2021 году, в обнадеживающей версии для Alava велосипедист, который ожидает качественного прыжка в больших гонках. Испанский велоспорт также способствовал девятому месту в Pello Bilbao (Бахрейн), входящем в десятку лучших. Он не мог участвовать в борьбе за ящик Энрика Маса. Он направлялся к нему, но балеарский велосипедист оставил свои варианты осенью, которую он перенес в субботу, спускаясь по Монте-Карпенья. Лидер Movistar не вышел на выход, который восстанавливается после различных несерьезных травм и ушибов. «Гонка двух морей» оставила сомнения в бельгийском Remco Evenepoel, бегуне высшего качества, но все же доказывает свое превосходство в крупных сценических соревнованиях. Его потопление в прошлую субботу вызывает сомнения. Может быть, он бегает на недельных гонках, будучи в гостях для более амбициозных испытаний по сравнению с Погакаром, Рогличем или даже Вингегаардом. Финальный этап был оживлен побегом с участием трех мужчин, включая арагонца Хорхе Аркаса (Movistar), итальянцев Боро (Астана) и Тонелли (Бардиани). Тройка беглецов поняла друг друга в проекте, объединила усилия в первом тайме волнообразно и столкнулась ровной частью к финишу с почти 3 минутами аренды. Это был день не для подарков. Команда вызвала интерес команд со спринтерами, желающими держаться подальше от вакуума, таких как Groupama Демаре, Quick Step Кавендиша, Jumbo Young Kooij и TotalEnergies Боассона Хагена. Побег, в котором выжили Аркас и Буаро, распался в 8 км от финиша туристического прибрежного города Сан-Бенедетто-дель-Тронто, центра Рибера-де-лас-Пальмас в регионе Марке. Затем группа вылетела к финишу без четкого командования ни одной из команд. Израиль присоединился к управлению сценой для Nizzolo, но в безумном конце преподнес сюрприз. Баухаус, спринтер, который смог выиграть 7 гонок в 2021 году, хорошо вышел на финишную прямую, и в условиях широко распространенного беспорядка он атаковал на последних 80 метрах, чтобы опередить Ниццоло. Велогонщик Renano присоединился к партии Pogacar, который обновил трезубец чемпиона. ШЕФ нок/джаг

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