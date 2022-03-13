Физические упражнения положительно влияют на мозг и могут омолодить его

Регулярные упражнения для тела необходимы для поддержания активной физической формы. Но это еще не все, потому что это также оказывает положительное влияние на психическое здоровье. Ходьба или движение, а не сидение, могут быть всем, что необходимо для укрепления мозга .

«Интеллектуальная стимуляция, здоровое питание, физическая активность и активная социальная жизнь были определены как потенциальные защитные факторы в среднем возрасте, которые могут помочь сохранить когнитивный резерв во взрослом возрасте», — сказал Infobae нейробиолог Факундо Манес, почетный президент Фонда. INECO за исследования в области когнитивной нейробиологии и директор Института нейронаук Фонда Фавалоро.

Одно из последних исследований физической активности, проведенное в Университете Джорджии в США, показало, что упражнения без необходимости интенсивных упражнений защищают определенные нервные качества, которые ухудшаются в результате старения, включая когнитивные способности. Это первое исследование, в котором анализируется взаимодействие упражнений с нейронными сетями и их влияние на работу мозга.

Рекомендуется выполнять упражнения аэробного типа, которые больше используют кислород, такие как ходьба, бег трусцой, танцы, плавание, езда на велосипеде. Интенсивность должна быть умеренной, чтобы избежать серьезных травм. (ГЕТТИ)

Автор исследования Марисса Гогниат, недавняя выпускница докторской степени в области психологии в Колледже искусств и наук Франклина, отметила, что « дело не в том, чтобы делать как можно больше физических упражнений, а в регулярном увеличении количества упражнений, которые которые могут быть полезны для здоровья мозга и поддерживать большую независимость с возрастом ».

Исследователи измерили физическую форму и физическую активность 51 пожилого человека. Его мыслительные способности оценивались с помощью тестов на когнитивное функционирование, в то время как его функция мозга оценивалась с помощью МРТ.

Физическая активность контролировалась с помощью устройства, которое измеряло количество шагов и пройденное расстояние. Исследователи оценивали физическую форму с помощью шестиминутного теста на ходьбу, во время которого участники шли как можно быстрее, чтобы преодолеть как можно больше расстояния за отведенное время. По словам авторов исследования, опубликованного в журнале Sport Sciences for Health, это первое исследование, в котором изучается, как физическая активность взаимодействует с сетями мозга, влияя на функционирование мозга.

«Рекомендуются аэробные упражнения, которые больше используют кислород, такие как ходьба, бег трусцой, танцы, плавание, езда на велосипеде». , консультировал Infobae, Норберто Деббаг, спортивный врач и кардиолог. Он также подчеркнул важность избегания перегрузок и прыжков, поскольку суставы пожилых людей не всегда находятся в лучшем положении, чтобы выдержать вес или удар». Интенсивность физической работы должна быть от легкой до умеренной, частота может быть ежедневной или 3 раза в неделю, предлагая начать с 20 минут и прогрессировать до 60 минут», - пояснил он.

Исследование показало, что функционирование сети мозга улучшается с физической активностью (Getty)

Мозговые сети находятся в постоянном общении, но некоторые из них активны в разное время . Например, сеть, которая активна, когда тело находится в состоянии покоя, отключается, когда человек начинает пытаться выполнить задачу. В то время активируется еще одна сеть, пояснили исследователи. Если этого не происходит, это признак того, что мозг работает не так хорошо, как должен. Это может повлиять на способность выполнять основные повседневные функции, такие как запоминание важной информации или самоконтроль.

Исследование показало, что функционирование сети мозга улучшается с физической активностью. «Всегда говорили, что заниматься спортом полезно, но я думаю, что это свидетельство того, что упражнения действительно могут изменить ваш мозг», — говорит Гогниат. «И это влияет на то, как он может функционировать в вашей повседневной жизни», - добавил он.

Полученные результаты «впечатляют, потому что они дают нам некоторые доказательства того, что когда люди, чьи мозговые сети не функционируют оптимально, участвуют в физической активности, мы видим улучшение их исполнительной функции и независимости», — говорит Гогниат. «Мы не говорим, что вам нужно кардинально изменить свою жизнь. Может быть, просто подняться по лестнице по дороге на работу», - добавил он. «Встаньте и погуляйте подольше. Вот где вы получаете наибольшую пользу, а не в сумасшедших, высокоинтенсивных упражнениях», - говорит он.

Эти здоровые привычки будут отражены в функционировании нейронных сетей, которые необходимы для поддержания памяти и самоконтроля. Вот почему хорошо работать с ними во время старения.

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