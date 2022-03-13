Петро голосует с убеждением, что выиграет консультации Исторического пакта

Богота, 13 марта Левый сенатор Густаво Петро проголосовал в это воскресенье в Боготе с убеждением, что он выиграет консультации Исторического пакта, коалиции, от которой он стремится стать кандидатом в президенты. Петро прибыл посреди утра в сопровождении своей жены Вероники Алькосер и их дочерей Антонеллы и Софии в школу Марко Антонио Каррильо в Боготе, где проголосовал. По прибытии к нему обратилось большое количество фанатов и прессы, которые сопровождали фаворита этой коалиции, победителем которой он уже считается, на выборах. Петро также занимает первое место во всех опросах на голосование на президентских выборах, первый тур которых состоится 29 мая, а второй, при необходимости, 19 июня. «Победа, победа — вот ожидание. Настало время изменить Колумбию», — заявил Петро, не делая никаких дальнейших заявлений. Петро был последним фаворитом на консультациях, после Федерико Гутьерреса из Equipo por Colombia, который воспользовался своим правом голоса в Медельине, а также Серхио Фахардо из Коалиции Centro Esperanza, который также сделал это в этом городе, столице Антьокии. В это воскресенье колумбийцы выберут новый состав Сената и Палаты представителей, а также кандидатов на пост президента трех коалиций, в некотором роде первично. Граждане сельских районов, наиболее пострадавших от конфликта, также смогут выбрать 16 представителей от особых избирательных округов мира.