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Перуанский Хуан Рейносо признает, что Круз Азул не прибывает на арку

13 март 2022

Мексика, 12 марта Перуанский Хуан Рейносо, тренер мексиканского футболиста Крус Асуль, принял в эту субботу, что его команде нужно достичь цели. «Мы не так много генерировали, нам еще нужно прибыть, но сегодня мы лучше оборонялись, и я думаю, что это ключ к этой игре. Мы действовали эффективно, и поэтому победили», объяснил тренер после победы над Pumas UNAM со счетом 2:1 в 11-м туре Клаусуры. В поединке на стадионе Астека Крус Азуль одержал победу с голами перуанца Луиса Абрама и парагвайца Хуана Эскобара; аргентинец Фавио Альварес забил за «Лос-Пумас». Рулевой La Máquina отметил производительность и гол в ножницах, забитый Эскобаром. «Я удовлетворен, потому что он искал этот момент, у него были взлеты и падения и сегодня, где мы его используем, будь то на центральном или боковом, он собирается найти свое лучшее выражение и как ему повезло в таком типе матча», - сказал он. Хуан Эскобар прибыл в Крус-Азуль в 2019 году; в этом соревновании, шестом с La Máquina, он забил четыре гола, что стало его самым большим урожаем в команде. Тренер также похвалил остальных своих лидеров и рассказал о важности победы над Пумасом для продолжения роста в соревнованиях. «Группа вела себя на высоте, мы дозировали, мы ротировали некоторых игроков, и все получилось для нас, что очень важно, потому что это дает нам толчок к продолжению, потому что приближается сильнейшая часть турнира». Хуан Рейносо признал, как трудно было противостоять своему сопернику. «Это очень хорошо организованная команда с большой динамикой, противостоять им нелегко, но я думаю, что нам удалось адаптироваться, и вот результат». С победой Круз Азул занимает пятое место в турнире с 17 очками в результате пяти побед, двух ничьих и трех поражений. На 11-й день закрытия 2022 года La Máquina посетит Пачуку в следующую субботу. ас/гб/мсп

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