Педро Сола снова появился в роли «Короля консоли», чтобы отпраздновать «Всемирный день диджея»

После многих лет, не возобновив карьеру диск-жокея, Педро Сола снова появился в социальных сетях как El rey de la consola в рамках Всемирного дня диджеев. Экономист по профессии записал видео в качестве поздравления всем коллегам и быстро вызвал сенсацию среди тысяч своих последователей, которые попросили его вновь порадовать их своими миксами.

9 марта тысячи диск-жокеев со всего мира отметили свой день. В последние годы его роль в музыкальной индустрии приобрела актуальность благодаря работе и влиянию его основных представителей, таких как Мартин Гаррикс, Дэвид Гетта, Тиесто, Маршмелло, Кэлвин Харрис, Скриллекс, Авичи, Стив Аоки и многие другие.

Именно в этом контексте Педрито Сола напомнил о своей роли диджея, чтобы послать поздравления всем людям, которые осмелились заняться этим музыкальным сектором, после того, как примерно пять лет назад он дебютировал с большим успехом в качестве диск-жокея в ночном клубе в районе Рома, Мехико.

75-летний ведущий озвучил свое видео фрагментом «La Chona», песни Los Tucanes de Tijuana. (Скриншот: @tiopedritosola /Инстаграм)

«В этот День ди-джея всем моим коллегам-диджеям Педрито Сола Король консоли отправляет привет и поздравления. Ударить по консоли», - сказал он в аудиовизуальном фрагменте, который выложил в Twitter. «Надеюсь, у всех моих коллег-диджеев был счастливый день», - добавил он в своем посте в Instagram

Пользователи платформ были шокированы недавней публикацией водителя Ventaneando, который спустя годы, не стоя перед консолью, решил сделать это снова в особую дату. За считанные секунды его видео превысило 29 тысяч просмотров, и поле для комментариев вскоре заполнилось реакцией его поклонников.

Между поздравлениями и лестью его подписчики аплодировали его видео. Были и те, кто воспользовался возвращением The King of Consoles, чтобы попросить его повторно загрузить связанный контент в свои социальные сети или канал YouTube. Следует помнить, что последнее видео, которое Тио Педрито загрузил на известную видеоплатформу, было выпущено примерно четыре года назад.

Педро Сола делился с пользователями Интернета своим опытом обучения приготовлению миксов (Фото: Instagram/ @tiopedritosola)

«Когда мистер Педро снова загрузит видео? », «Не пачкай Питера, ты меня сильно рассмешил», «Диджей один король консоли», «Я хочу такого деда, как ты», «Ты крутой дядя Педрито!!!» , «Сотрудничество с Келвином Харрисом», «Надеюсь, однажды я смогу посетить ваше мероприятие», - вот некоторые из полученных им сообщений.

Другие пользователи пошутили, что Педро Сола будет сотрудничать с великими представителями, а также напомнили о своей самой популярной полемике, сбивая с толку знак майонеза в прямом эфире Ventaneando. Однако все было отражением привязанности публики к нему.

На самом деле, это были его собственные несчастные случаи на телевидении и в социальных сетях, которые в конечном итоге приблизили его к молодой публике, превратив его в дядю каждого. Среди его фотографий, которые распространяются в Интернете, выделяются сотни мемов, которые были сделаны для него.

Роберту Паттинсону пришлось оправдать большие ожидания, потому что многие не согласились с тем, чтобы он играл героя. (Рейтерс/Кейтлин Окс)

Их мнения также дали повод для разговора. Недавно он начал дебаты в Twitter, поделившись своей реакцией на Бэтмена, нового линчевателя ночного фильма с Робертом Паттинсоном в главных ролях, Зоей Кравиц , Пол Дано, Колин Фаррелл, режиссер Мэтт Ривз. Экономист отметил, что фильм ему не понравился из-за освещения, продолжительности 2 часа 56 минут и ритма.

«Я ходил посмотреть Бэтмена, мне это не очень понравилось, фильм настолько темный, что бывают моменты, когда не знаешь, что происходит, он такой медленный и такой длинный, три часа, что иногда я засыпаю. Все время идет дождь, и Бэтмен шепчет диалоги. Посмотрите, вам может понравиться», - написал он.

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