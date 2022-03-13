Педро Сола снова появился в роли «Короля консоли», чтобы отпраздновать «Всемирный день диджея»

После многих лет, не возобновив карьеру диск-жокея, Педро Сола снова появился в социальных сетях как El rey de la consola в рамках Всемирного дня диджеев. Экономист по профессии записал видео в качестве поздравления всем коллегам и быстро вызвал сенсацию среди тысяч своих последователей, которые попросили его вновь порадовать их своими миксами.
9 марта тысячи диск-жокеев со всего мира отметили свой день. В последние годы его роль в музыкальной индустрии приобрела актуальность благодаря работе и влиянию его основных представителей, таких как Мартин Гаррикс, Дэвид Гетта, Тиесто, Маршмелло, Кэлвин Харрис, Скриллекс, Авичи, Стив Аоки и многие другие.
Именно в этом контексте Педрито Сола напомнил о своей роли диджея, чтобы послать поздравления всем людям, которые осмелились заняться этим музыкальным сектором, после того, как примерно пять лет назад он дебютировал с большим успехом в качестве диск-жокея в ночном клубе в районе Рома, Мехико.
«В этот День ди-джея всем моим коллегам-диджеям Педрито Сола Король консоли отправляет привет и поздравления. Ударить по консоли», - сказал он в аудиовизуальном фрагменте, который выложил в Twitter. «Надеюсь, у всех моих коллег-диджеев был счастливый день», - добавил он в своем посте в Instagram
Пользователи платформ были шокированы недавней публикацией водителя Ventaneando, который спустя годы, не стоя перед консолью, решил сделать это снова в особую дату. За считанные секунды его видео превысило 29 тысяч просмотров, и поле для комментариев вскоре заполнилось реакцией его поклонников.
Между поздравлениями и лестью его подписчики аплодировали его видео. Были и те, кто воспользовался возвращением The King of Consoles, чтобы попросить его повторно загрузить связанный контент в свои социальные сети или канал YouTube. Следует помнить, что последнее видео, которое Тио Педрито загрузил на известную видеоплатформу, было выпущено примерно четыре года назад.
«Когда мистер Педро снова загрузит видео? », «Не пачкай Питера, ты меня сильно рассмешил», «Диджей один король консоли», «Я хочу такого деда, как ты», «Ты крутой дядя Педрито!!!» , «Сотрудничество с Келвином Харрисом», «Надеюсь, однажды я смогу посетить ваше мероприятие», - вот некоторые из полученных им сообщений.
Другие пользователи пошутили, что Педро Сола будет сотрудничать с великими представителями, а также напомнили о своей самой популярной полемике, сбивая с толку знак майонеза в прямом эфире Ventaneando. Однако все было отражением привязанности публики к нему.
На самом деле, это были его собственные несчастные случаи на телевидении и в социальных сетях, которые в конечном итоге приблизили его к молодой публике, превратив его в дядю каждого. Среди его фотографий, которые распространяются в Интернете, выделяются сотни мемов, которые были сделаны для него.
Их мнения также дали повод для разговора. Недавно он начал дебаты в Twitter, поделившись своей реакцией на Бэтмена, нового линчевателя ночного фильма с Робертом Паттинсоном в главных ролях, Зоей Кравиц , Пол Дано, Колин Фаррелл, режиссер Мэтт Ривз. Экономист отметил, что фильм ему не понравился из-за освещения, продолжительности 2 часа 56 минут и ритма.
«Я ходил посмотреть Бэтмена, мне это не очень понравилось, фильм настолько темный, что бывают моменты, когда не знаешь, что происходит, он такой медленный и такой длинный, три часа, что иногда я засыпаю. Все время идет дождь, и Бэтмен шепчет диалоги. Посмотрите, вам может понравиться», - написал он.
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