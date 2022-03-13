Педро Кастильо: CELAC выражает обеспокоенность институциональной ситуацией в Перу

Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) выразило обеспокоенность институциональной ситуацией в Перу. Президент Аргентины Альберто Фернандес, как временный президент СЕЛАК, попросил, чтобы он уважал народную волю, выраженную в пользу Президент Педро Кастильо семь месяцев назад.

В заявлении, опубликованном сегодня днем в Twitter, они подчеркнули «необходимость соблюдения демократического порядка». «CELAC подтверждает свою приверженность демократическим процессам в регионе и продолжит следить за развитием событий в Перу», — говорится в документе.

Коммюнике, выпущенное Сообществом латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК).

Президент Боливии Луис Арсе высказался по этому вопросу и направил «много силы» своему перуанцу аналог. «Мы обнимаем президента Перу Педро Кастильо, избранного всенародным голосованием в процессе, который стал свидетелем Латинской Америки», - написал он в своих социальных сетях.

«Мы посылаем ему много сил, чтобы продолжать работать на свой народ. Законно избранные правительства укрепляют демократию в регионе», - продолжил он.

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