В Дохе начались мирные переговоры между хунтой и чадскими повстанцами

Хунта, правящая в Чаде после смерти президента Идрисса Деби, который был убит десять месяцев назад в результате восстания, начала в это воскресенье в Катаре давно отложенные мирные переговоры с многочисленными повстанческими группировками.

Этот принцип диалога в Дохе, обещанный в течение нескольких месяцев и первоначально запланированный на 27 февраля, был перенесен в последнюю минуту на 13 марта.

Одной из объявленных целей сына покойного главы государства 38-летнего генерала Махамата Идрисса Деби Итно, провозгласившего себя 20 апреля 2021 года президентом Республики во главе хунты из 15 солдат, является привлечение вооруженных групп к столу «Инклюзивного национального диалога», который должен состояться 10 мая с политическими оппонентами и армией.

Однако один дипломат заявил, что переговоры в Дохе могут продлиться несколько недель, поэтому начало диалога может быть отложено.

На открытии в Дохе премьер-министр Чада Альберт Пахими и председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат заверили, что для успешного завершения переговоров потребуются «уступки».

Церемония начала переговоров прошла без присутствия некоторых из 84 лидеров и 44 приглашенных вооруженных сил, которые не смогли покинуть свои укрытия в Ливии, Судане или изгнании еще больше, поскольку их проездные документы не поступили вовремя, по словам одного из членов Посредничество в Чаде.

История независимого Чада, французской колонии до 1960 года, отмечена государственными переворотами или попытками и восстаниями.

«Миру нужно больше мужества, чем война», — заявил Пахими на открытии переговоров в это воскресенье. «Настоящая смелость заключается не в том, чтобы размахивать оружием, а в том, чтобы оставить его», - настаивал он.

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