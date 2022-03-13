Патрисия Чиринос: «Кастильо пытается манипулировать голосованием некоторых конгрессменов на пленарном заседании в понедельник»

Конгрессвумен Avanza Pais Патрисия Чиринос считала в эту субботу, что президент Педро Кастильо пытается «манипулировать»; голосование некоторых конгрессменов в ходатайство о вакансии против него, потому что несколько дней парламент попросили дать послание пленарному заседанию.

Третий вице-президент Конгресса заявила, что подозрительно, что Кастильо заинтересован предстать перед законодательным органом, она упомянула об этом в интервью RPP Noticias. Кроме того, он посчитал, что это сделано не для прозрачности, а потому, что он ожидает, что голосование по предложению о вакансии в этот понедельник не будет благоприятным для него.

«Кастильо пытается манипулировать голосованием некоторых конгрессменов на пленарном заседании в понедельник. Во вторник Педро Кастильо может пойти в Конгресс и дать послание нации, но когда он идет в После прохождения предложения о вакансии, Конгресс должен пойти и ответить на все вопросы, четко определенные в этом ходатайстве», - сказал он.

ДВЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЙТИ НА КОНГРЕСС

С другой стороны, законодатель заявила, что надеется, что президента поощрят предстать перед пленарное заседание во вторник, после того как будет определен день, в который он будет представлен для ответа на вопросы, поднятые в предложении о вакансии, т.е. если эта инициатива будет одобрена.

«Надеюсь, что после того, как я узнаю результаты понедельника, я продолжу свой путь в Конгресс во вторник. В любом случае у Кастильо будет две возможности пойти в Конгресс, во вторник, чтобы передать свое послание Нации и дату, которую мы определим после одобрения ходатайства о вакансии», - сказал он.

ФОТО: ВИКТОР Ч. ВАРГАС

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Президент Педро Кастильо просил явиться на пленарное заседание в следующий вторник, 15 марта, чтобы передать послание Национальное представительство.

«Пользуясь своим конституционным правом, я буду присутствовать на Конгрессе, чтобы выступить с посланием. Я с нетерпением жду открытия председателей парламента, которые будут присутствовать во вторник, 15 марта», - сказал он через свой аккаунт в Twitter.

В этой связи председатель Конгресса Республики Мария дель Кармен Альва заявила, что совет пресс-секретарей рассмотрит просьбу президента, чтобы сделать ее официальной, и сделает это в понедельник, 14 марта.

КОНСТИТУЦИОННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

В другое время парламентарий выступила в интервью RPP Noticias, где рассказала о президенте Педро Кастильо и его причинах представляя конституционный донос на него.

Столкнувшись с этим, он сказал, что за президентом наблюдали с самого начала его администрации, но жалоба прекращена, потому что все нарушения, допущенные президентом, освещаются и «каждую неделю появляются новые».

«Эта жалоба подается сегодня, она была остановлена, потому что все это время была проделана работа над жалобой, чтобы выделить все нарушения, которые президент совершил против Конституции. Новые появляются каждую неделю, поэтому я не представлял их раньше, потому что всегда нужно анализировать все, что происходит», - сказал он.

Порядок событий, которые Чиринос и Аванса Паиш используют для осуждения президента Педро Кастильо:

1. Параллельная президентская канцелярия Сарратеа или, как он его называет «Дворец Сарратеа ».

2. Предполагаемое вмешательство в повышение по службе в вооруженных силах.

3. Вмешательство в тендер по проекту Пуэнте Тарата 3.

4. Вмешательство в тендер на поставку Petro-Peru.

5. День рождения дочери Кастильо во Дворце.

6. Вмешательство в деятельность полиции.

7. Отставка бывшего министра внутренних дел Авелино Гийена в разгар кризиса незащищенности граждан.

8. Существование теневого кабинета.

9. Заявления президента о доступе к боливийскому морю.

10. Ложь и противоречия в его демонстрации с прокуратурой.





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