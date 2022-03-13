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Парагваец Хуан Эскобар решил, что Круз Азул победит Пумас УНАМ

13 март 2022

Мексика, 12 марта парагваец Хуан Эскобар забил один из самых элегантных голов в своей карьере в эту субботу, чтобы дать Крузу Асулу победу 2-1 над Pumas UNAM, в десятом туре турнира Клаусура 2022 года по мексиканскому футболу. Эскобар и перуанец Луис Абрам выступали за блюз перуанского тренера Хуана Рейносо, а аргентинец Фавио Альварес забил за «Пумас» аргентинского тренера Андреса Лиллини. С хорошим футболом поединок на стадионе Ацтека начался равномерно, обе команды выступили с атакующим предложением; студенты университета упустили две возможности, чтобы воспользоваться преимуществом через аргентинца Хуана Динено, но именно селесты сделали 1-0 головой Абрама на 29-й минуте. Альварес немедленно спас ничью, пошатнув отметку защиты и завершив гол правого фланга коллективной игрой 1:1 на 31-й минуте. Пума создал опасность хорошими переходами во втором тайме, Круз Азуль скорректировался и в 67 году решил выиграть ножницами Эскобара в зоне, в которой парагваец забыл свою роль защитника и определился как нападающий, чтобы забить свой четвертый гол турнира. Круз Азул, потерпевший три поражения подряд дома, поднялся на пятое место с пятью победами, двумя ничьими, тремя поражениями и 17 очками, что на четыре меньше лидера Пуэбла и на шесть больше, чем Пумас, девятое место в турнирной таблице. Некоторое время назад UANL Тигрес обыграл Leon 0-3 на своем стадионе и поднялся на второе место в турнирной таблице, отставая от Пуэблы на одно очко. «Кошачьи» тренера Мигеля Эрреры были выше, и об этом свидетельствуют результаты француза Андре Пьера Жиньяка, подтвержденного в качестве лидера бомбардиров с восьмеркой, и Флориана Товина и колумбийца Луиса Киньонеса. День начался в эту пятницу, когда Некакса обыграл Керетаро со счетом 1:0 с целью Хериберто Хурадо, чемпион «Атлас» победил «Хуарес» с голами колумбийца Хулиана Киньонеса и аргентинца Хулио Фурча, а Монтеррей обыграл Масатлан со счетом 2:1, со счетами колумбийца Стефана Медины и костариканца Хоэля Кэмпбелла. В эту субботу Америка посетит Чивас Гвадалахары в классическом чемпионате, а в воскресенье днем Толука примет Пачуку, Сан-Луис в Пуэблу и Сантос-Лагуна на Ксолос Тихуаны. гб/мсп

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