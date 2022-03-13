Один погибший и пятеро раненых в аварии автобуса с украинцами в Италии

(Обновляет данные) Рим, 13 марта Один человек погиб и пятеро получили ранения в результате аварии автобуса, в котором ехали украинцы, спасавшиеся от войны, недалеко от итальянского города Форли, в регионе Эмилия-Романья (север), сообщили сегодня пожарные. Авария произошла сегодня утром на шоссе, соединяющем города Чезена и Форли на побережье Адриатического моря, по пока неясным причинам, когда один из автобусов каравана из двух человек сошел с дороги и перевернулся, объяснили Эфе источники тела. Женщина в тридцатые годы лишилась жизни, когда оказалась в ловушке под транспортным средством. С ней путешествовали мать и двое детей. В общей сложности на борту двух автобусов ехали 50 человек, все граждане Украины, которые покинули свою страну после российского вторжения. Они должны были добраться до итальянского города Римини, примерно в 300 километрах от места аварии. В общей сложности пять путешественников получили ранения и были доставлены в больницу в близлежащем Римини (центрально-восточный), согласно источникам, которые дают этот баланс как окончательный. Пожарные операции начались в 6:30 по местному времени (5:30 по Гринвичу) и продолжались до полудня, когда автобус был поднят краном и доставлен в депо. Италия продолжает приветствовать украинцев, спасающихся от войны после вторжения Владимира Путина в Россию 24 февраля. По официальным данным, по состоянию на вчерашнюю субботу в страну прибыл 34 851 украинца, из которых 17 685 женщин, 3040 мужчин и 14 126 несовершеннолетних. ШЕФ г/кг (видео)