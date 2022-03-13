Олимпия обыграла Гондураса Прогресо и занимает первое место в гондурасской Клаусуре

Тегусигальпа, 12 марта, Олимпия обыграла Гондураса Прогресо со счетом 3:1 в эту субботу и вырвала лидерство у Виктории, которая проиграла Платенсе со счетом 1:0 в начале 10-го тура гондурасского футбольного турнира Клаусура. Во главе с аргентинцем Пабло Лавалленом «Олимпия» обыграла Гондураса Прогресо, забив голы колумбийца Юстина Арболеды, который забил дубль, один пенальти и другой Майкл Чиринос. Эрик Андино сократил отставание от Гондураса Прогресо благодаря колумбийцу Джону Хайро Лопесу, который занял седьмое место с 13 очками. С триумфом Олимпия набрала 19 очков, что на одно больше, чем победа с 18, за ней следуют Реал Испания и Мотагуа, оба с 15. Во втором матче Виктория, игравшая дома, уступила «Платенсе» со счетом 0:1 и уступила четырехкратной чемпионке Олимпии. Забив гол Хуана Рамона Мехии, Платенсе забрал все три очка дома у Виктории, которой было трудно найти ясность в полузащите, и дорого заплатил за ошибки в обороне. В этот 10-й день марафон, рулевым которого является уругвайский Мартин Гарсия, одержал победу над Видой в матче со счетом 1:1. Аргентинец Брайан Молина забил за Марафон на 31-й минуте, а Алекс Агилар забил за Vida португальцем Фернандо Мирой. В результате марафон прибавил 13 очков на шестом месте в таблице, на один меньше, чем Vida, которая занимает пятое место. В другом матче дня Универсидад Педагогика обыграл «Реал Сосьедад» с пенальти, забив гол Хуана Рамона Мехии. Студенты университета занимают восьмое место с одиннадцатью баллами, а «Реал Сосьедад» занимает десятое место, последнее место также с одиннадцатью баллами. Завтра день завершится на Национальном стадионе «Хосе де ла Пас Эррера» матчем между Мотагуа, тренером которого является Сесар «Нене» Обандо, бывший игрок клуба и сборной Гондураса, и «Реал Испания» во главе с аргентинцем Эктором Варгасом.