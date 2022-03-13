Оленка Мехия разгневана после критики романа с Джефферсоном Фарфаном: «Враг перуанца — другой перуанец»

Оленка Мехия, женщина, которая пыталась Yahaira Plasencia в прошлом, еще раз высказалась в своих социальных сетях, чтобы поговорить о телефонный звонок, который записал и слил Amor y Fuego, где он признался репортеру, что у него были любовные отношения с Джефферсоном Фарфаном и что он будет ждать до июля, чтобы просто кричать свою любовь четырем ветрам.

Как вы помните, перуанская модель выпустила пространное заявление, в котором отрицала, что мешала своему бывшему партнеру Хорхе Пласенсия, увидев своего четырехлетнего сына. По его версии, брат сальсера не общался с несовершеннолетним в течение полугода и до сих пор не выплачивает алименты.

Но что он сказал о предполагаемом романе с «печатью»? По третьему пункту Мехия заверил, что телефонный звонок, который транслировали Родриго Гонсалес и Джиджи Программа Митре старая и, примерно, частная. «Это совершенно старые разговоры и не текущие, поэтому я сожалею о том, что произошло. Я прошу стороны говорить с правдивостью дела», - пояснил он.

Однако через несколько часов Оленка Мехия пришла в ярость из-за критики, которую она получила за то, что выпустила заявление на своей платформе. Дело в том, что пользователи были недовольны не только формулировкой документа, но и ответом на предполагаемую любовную связь с Фарфаном, поскольку он ничего не отрицал и не сообщал никаких дополнительных подробностей об этом.

« Нет сомнений в том, что один враг перуанца — это другой перуанский. Чтобы они перестали комментировать или спекулировать ерундой, потому что хотят делать заметки со мной или заполнять свои страницы. Я не писала это коммюнике, очевидно! Помощник сделал это, и так как я хотел отправить его, потому что мне надоело, что они используют мое имя так, как они хотят, я поспешил. Как только это случилось со мной, я обнародовал это. А теперь. Это будет последний раз, когда я вынесу решение по этому вопросу. Я полностью сосредоточен на взрослении на работе, а не на скандалах. Большое спасибо», - было сообщение, которым он поделился в сетях.

Оленка Мехия приходит в ярость и подает второе заявление. (Фото: инстаграм/ @ole .mejia)

ЧТО СКАЗАЛА ОЛЕНКА МЕДЖИЯ В «ЛЮБОВЬ И ОГНЕ»?

Amor y Fuego показал, что между Оленкой Мехией и Джефферсоном Фарфаном будет нечто большее, чем просто дружба, поэтому с моделью проконсультировались по этому поводу. Согласно их заявлениям, у них романтические отношения, которые они решили сохранить в тайне до июля.

«Еще немного (подождите), еще несколько месяцев, в июле, когда выйдет моя самая сильная кампания, это может быть так», - сказал бывший партнер Хорхе Пласенсии.

Модель также дала понять, что у нее есть поддержка «10 на улице», поэтому у нее нет проблем говорить о своем романе, который она предпочитает не публиковать, потому что не хочет, чтобы его «знали».

Напомним, что во время интервью, которое Оленка дала программе в ноябре 2021 года, она заверила, что встретила Джефферсона Фарфана на Рождество, именно на воссоединении семьи, организованном Яхайрой Пласенсией в доме ее родителей, на котором «Печать» представилась в качестве гостя.

В то время он раскрыл, что футболист подарил ему кошелек Victoria's Secret на одно из двух рождественских праздников, которые они провели вместе. Неизвестно, начался ли между ними флирт после этой даты. Напомним, что Яхайра и Джефферсон официально прекратили любовные отношения в середине 2020 года.

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