MSF сокращает свою деятельность в Йемене из-за исчезновения двух рабочих

Сана, 13 марта Организация «Врачи без границ» (MSF) объявила сегодня о сокращении своей деятельности по оказанию гуманитарной помощи в йеменской провинции Мариб, одном из самых активных фронтов вооруженного конфликта в этой стране, после исчезновения неделю назад двух ее иностранных рабочие, мексиканец и немец. «После исчезновения двух коллег по пути в проект MSF» в Марибе НПО «прекратит деятельность пяти из восьми своих мобильных клиник и отзовет всю свою поддержку от больницы общего профиля Мариба», - говорится в заявлении. Врачи без границ заявили, что он осведомлен о «больших медицинских и гуманитарных потребностях народа Мариба», в центральном Йемене, но «на данный момент приоритетом является безопасность и скорейшее возвращение» его коллег. Мексиканский и немецкий рабочие из международной организации были объявлены пропавшими без вести 5 марта в провинции Хадрамут на юго-востоке страны после потери связи с ними. Хотя MSF не предоставила дополнительной информации об этом событии из соображений безопасности, йеменский источник безопасности заверил Efe на условиях анонимности, что два иностранных сотрудника по оказанию помощи были похищены. Хадрамут — нефтяная провинция, где на Аравийском полуострове действует дочерняя компания террористической организации «Аль-Каида», ответственная в последние годы за несколько похищений йеменских сил безопасности, гражданских лиц и гуманитарных работников в Йемене. По данным международно признанного правительства Йемена в середине февраля, группа членов Организации Объединенных Наций также похищается на юге страны. Мариб, последний оплот правительства на севере страны, уже год подвергается наступлению повстанцев-хуситов, которые пытаются захватить эту стратегически расположенную провинцию, богатую нефтью и газом.