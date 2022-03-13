Более 4000 человек призывают закрыть воздушное пространство в Украине в Мадриде

Мадрид, 13 марта По официальным данным, в общей сложности 4500 человек провели сегодня демонстрацию в Мадриде, призывая к закрытию воздушного пространства в Украине и прекращению войны в этой стране. Демонстрация была организована ассоциацией Con Ukraine и прошла по центру испанской столицы, пока не достигла символической площади Пуэрта-дель-Соль, с транспарантами «мира» и украинскими флагами. Во время марша присутствующие несколько минут молчания почтили память жертв российского вторжения и скандировали лозунг «Слава Украине». Основным требованием призыва было создание бесполетной зоны в украинском небе для предотвращения бомбардировок России, переведенной на такие баннеры, как «Закройте небо над Украиной». Дмитрий Бороков, украинец, который живет в Испании уже 22 года, сказал EFE, что, несмотря на то, что он считает реакцию Европы на войну «очень хорошей», он считает, что это «мало», поэтому он прямо попросил «закрыть небо, потому что они убивают людей, а это больно». «Украина очень сильная, у нее много мужества, но в одиночку, без поддержки, против такой агрессивной и бесстыдной страны ей очень сложно. Да, мы можем победить, но это будет стоить многих жизней», - сказал он. Со своей стороны, Юрий Чопик, президент украинской общины в Испании, указал, что граждане его страны, проживающие в Испании, «полностью поддерживают» Украину, и подчеркнул важность «демонстраций и митингов», чтобы осудить «всех, что Россия является страной-террористом и агрессором». Чопик призвал к «строгим» мировым действиям перед президентом России Владимиром Путиным и подчеркнул, что президент России Владимир Путин совершает «военные преступления» и должен будет «отвечать» перед судами. «Поскольку он не добился никакого наземного продвижения, он начинает пускать ракеты и ракеты», - сказал он. Украинский гимн прозвучал на митинге благодаря выступлению Беатрис, испанской студентки пения, знакомой с Украиной, которая согласилась петь по просьбе Чопика. «Я пришла, чтобы заявить о вашей свободе, о чем и суть гимна», — сказала молодая женщина Эфе. ШЕФ мгв/ддм/яре/адж/фпа (видео) (фото) (аудио)