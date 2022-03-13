Более 12 000 пользователей не имеют электричества в AMBA, а половина из них проживают в районе Буэнос-Айреса Парке Чакабуко

По данным компании Edesur, спустя несколько месяцев после массовых отключений электроэнергии, от которых пострадали несколько человек в начале лета, более шести тысяч пользователей остались без электричества этим воскресным утром в районе Буэнос-Айреса в парке Чакабуко.

Десятки жителей этого района сообщили в социальных сетях, что они были в полной темноте в течение нескольких часов и потребовали от компании оперативного решения.

Согласно веб-сайту Национального органа по регулированию электроэнергии (ENRE), в системе произошли сбои в общей сложности в 12 775 домохозяйствах, принадлежащих к этой сети, из которых почти половина находится в парке Чакабуко, но были также отключения электроэнергии в части Кабаллито и в городах или окрестности Саранди в Буэнос-Айресе, Вилла Доминико и заповедная зона (Авелланеда); Монте-Чинголо (Ланус); Адроге (Адмирал Браун) и Платанос (Беразатеги).

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