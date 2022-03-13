Ракеты, запущенные из Ирана, падают возле консульства США в Эрбиле (Ирак)

(Обновление с подтверждением США) Вашингтон, 13 марта В районе консульства США и аэропорта в Эрбиле на севере Ирака было выпущено несколько ракет, в результате чего погибли и не пострадали, сообщил в субботу Госдепартамент США Власти США подтвердили, что американцы не пострадали, и указали, что на данный момент неизвестно, какова была цель ракет. Они добавили, что одна из рассматриваемых гипотез заключается в том, что запуск мог быть осуществлен в отместку за авиаудар Израиля в прошлый понедельник по Сирии, в результате которого погибли два члена иранской революционной гвардии. «Мы осуждаем это невыносимое нападение и проявление насилия», — заявил представитель Госдепартамента США, который попросил сохранить анонимность в заявлении, направленном Эфе. Со своей стороны, губернатор Эрбиля Омед Хошнау заявил, что неясно, «является ли целью консульство США или аэропорт». По данным агентства INA, было слышно пять взрывов. Сообщается, что ракеты были запущены с базы Хасабад в Тебризе, Иран. ШЕФ дуга-нч-компакт-диск