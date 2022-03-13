Иран: ракетная атака на Иракский Курдистан нацелена на зависимые территории Израиля

Иран заявил о ракетном ударе в воскресенье по Эрбилю в Иракском Курдистане (на севере) и заявил, что выстрелы были направлены в израильский «стратегический центр».

Администрация Иракского автономного региона Курдистан ранее сообщала, что до вечера субботы по Эрбилю было выпущено 12 ракет, направленных против интересов США. По словам источника, два мирных жителя получили легкие ранения в результате нападения, в результате которого был причинен материальный ущерб.

Местные власти утверждали, что ракеты поступили из-за пределов иракских границ, предполагая, что они могут быть получены из Ирана, страны, имеющей значительное политическое и экономическое влияние на соседнюю страну.

Позднее Стражи революции Ирана подтвердили стрельбу из этих снарядов и заявили, что они нацелены на установки, используемые Израилем, союзником Соединенных Штатов.

«Стратегический центр заговора и порока сионистов был нацелен мощными ракетами Корпуса стражей исламской революции», говорится в заявлении Стражей революции, опубликованном на их сайте Sepah News.

Нападение произошло примерно через две недели после того, как два офицера Стражей революции Ирана были убиты в Сирии в результате бомбардировки, приписываемой Израилю, ключевому союзнику Соединенных Штатов.

Стражи революции, элитная армия Исламской Республики, пообещали отомстить.

В это воскресенье Израиль еще не сообщил о реакции на нападение, а курдские власти настаивали на том, что эта страна не находится в зависимости от Эрбиля или где-либо рядом с этим городом.

По данным курдского правительства, целью нападения стало консульство США в Эрбиле.

— «Необоснованные обвинения» —

Губернатор Эрбиля Умид Джушнау сообщил на пресс-конференции, что водитель такси и охранник фермы получили ранения.

В заявлениях, сделанных до того, как Иран заявил об атаке, губернатор отверг «необоснованные обвинения» в том, что Израиль располагает объектами вблизи Эрбиля или в Эрбиле.

По его словам, ракеты упали на участок, хотя и причинили ущерб зданиям и домам.

Со своей стороны, Министерство внутренних дел Курдистана указало в заявлении, что «новое здание», где находится консульство США, в жилом пригороде города, было обстреляно в это воскресенье.

Вашингтон отметил, что ни в одном из подразделений правительства США не было «повреждений или жертв».

«Мы осуждаем это невыносимое нападение и проявление насилия», — заявил представитель Госдепартамента.

Таксист Зирьян Вазир сказал, что он находился в своем автомобиле, когда попали ракеты.

«Я увидел много пыли, затем услышал громкий шум. Окна машины взорвались и повредили мое лицо», - пояснил он, с перевязанной головой и раной на щеке.

Местная телевизионная станция Kurdistan24, студии которой находятся недалеко от новой штаб-квартиры консульства США, разместила в социальных сетях изображения поврежденных офисов, частично отсоединенной крыши и битого стекла.

Корреспондент AFP в Эрбиле услышал три взрыва до захода солнца.

- Региональная напряженность -

Ирак часто подвергается атакам вооруженными ракетами или беспилотниками, главным образом против интересов США и войск международной антиджихадистской коалиции, которую Вашингтон приписывает проиранским иракским группировкам.

Но ракетные обстрелы со стороны инопланетян необычны.

«Мы осуждаем этот теракт против различных секторов Эрбиля, мы призываем жителей сохранять спокойствие», — говорится в заявлении премьер-министра Курдистана Масрура Барзани.

В начале января увеличилось число нападений на Ирак со стороны Ирана с помощью ракет или вооруженных беспилотников, что совпало со второй годовщиной убийства иранского генерала Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса, второго номера из Хашд аш-Шааби, коалиции проиранских вооруженных группировок, в настоящее время входит в состав иракской армии.

В конце января по Багдадскому международному аэропорту было выпущено шесть ракет, в результате чего никто не пострадал.

В январе 2020 года Иран ответил на убийство Сулеймани запуском ракет по иракским базам, на которых размещались американские войска.

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