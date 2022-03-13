Мисс Перу Ла Пре: узнайте немного больше о Мие Лавдей, другой молодой леди, победившей в конкурсе красоты

Конкурс Miss Peru La Pre подошел к концу, и в нем было четыре победителя, включая дочерей «знаменитостей»; однако была одна участница, которая не принадлежала к этой группе, мы имеем в виду Мию Лавдей, которая также отправится в Сальвадор будет представлять нашу страну.

15-летняя с самого начала была фаворитом многих из-за различных талантов, которые она проявила, и своих ответов жюри. Кроме того, она рассказала о причинах, по которым она подала заявку на этот конкурс красоты, который вызвал большие споры среди ее последователей.

« Я присоединилась к кастингу конкурса, потому что считала, что это хорошее занятие, и я никогда бы не подумала, что оно попадет сюда. Во время курсов я поняла, что модель — это больше, чем просто красивое лицо, она несет с собой большую ответственность и трудолюбие . Я собираюсь показать, что все, чему я научился, полностью стоило усилий», - сказал он.

Следует отметить, что у Мии Лавдей есть отец перуанской национальности и перуанско-французская мать, поэтому она прекрасно называет французский язык, что помогло ей во время тестов талантов.

Путь молодой женщины был непростым, потому что, как уже упоминалось, ей пришлось конкурировать с дочерьми «знаменитостей», которые выделялись больше остальных из-за большого количества подписчиков в социальных сетях.

Точно так же многие поклонники этого конкурса красоты были возмущены организацией Miss Peru La Pre, так как они отметили, что все было организовано для Кьяры Вилланеллы, Гаэлы Баррасы и Алондры Уарак чтобы взять корону.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

Камила Эрнандес Масера была одной из претенденток на конкурс, который не смог войти в Top 10, который был объявлен в прямом эфире программы En Boca de Todos, использовал свои социальные сети, чтобы убедиться, что в Miss Peru La Pre все было «исправлено».

«К сожалению, все было организовано, я никогда не хотела верить этому или принимать это, но, к сожалению, так и было. И я не говорю, что, поскольку меня не было, думаю, мы все знаем, кто прошел, не пошевелив пальцем по другим причинам», - написал он.

Она также подчеркнула, что не единственная, кто считает, что при выборе победителей было мошенничество, поскольку они отправятся в Сальвадор, чтобы представлять Перу на различных международных конкурсах красоты.

« Те, кто участвовал, знают, что есть девушки, которые не пошевелили пальцем, потому что они были там. Есть кандидаты, которые приложили усилия, но есть и другие, которые ничего не сделали, далеко зашли », - сказал он.

«Я был разочарован, потому что многие люди говорили мне об этом, они сказали мне не стараться так сильно, потому что я был неподвижен, и такие люди пройдут мимо, ничего не делая. Я сказал, что это не так, но в этом году все было по-другому», - добавил он.

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