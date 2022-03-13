Мисс Перу Ла Пре: узнайте немного больше о Мие Лавдей, другой молодой леди, победившей в конкурсе красоты

Конкурс Miss Peru La Pre подошел к концу, и в нем было четыре победителя, включая дочерей «знаменитостей»; однако была одна участница, которая не принадлежала к этой группе, мы имеем в виду Мию Лавдей, которая также отправится в Сальвадор будет представлять нашу страну.
15-летняя с самого начала была фаворитом многих из-за различных талантов, которые она проявила, и своих ответов жюри. Кроме того, она рассказала о причинах, по которым она подала заявку на этот конкурс красоты, который вызвал большие споры среди ее последователей.
«Я присоединилась к кастингу конкурса, потому что считала, что это хорошее занятие, и я никогда бы не подумала, что оно попадет сюда. Во время курсов я поняла, что модель — это больше, чем просто красивое лицо, она несет с собой большую ответственность и трудолюбие. Я собираюсь показать, что все, чему я научился, полностью стоило усилий», - сказал он.
Следует отметить, что у Мии Лавдей есть отец перуанской национальности и перуанско-французская мать, поэтому она прекрасно называет французский язык, что помогло ей во время тестов талантов.
Путь молодой женщины был непростым, потому что, как уже упоминалось, ей пришлось конкурировать с дочерьми «знаменитостей», которые выделялись больше остальных из-за большого количества подписчиков в социальных сетях.
Точно так же многие поклонники этого конкурса красоты были возмущены организацией Miss Peru La Pre, так как они отметили, что все было организовано для Кьяры Вилланеллы, Гаэлы Баррасы и Алондры Уарак чтобы взять корону.
ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
Камила Эрнандес Масера была одной из претенденток на конкурс, который не смог войти в Top 10, который был объявлен в прямом эфире программы En Boca de Todos, использовал свои социальные сети, чтобы убедиться, что в Miss Peru La Pre все было «исправлено».
«К сожалению, все было организовано, я никогда не хотела верить этому или принимать это, но, к сожалению, так и было. И я не говорю, что, поскольку меня не было, думаю, мы все знаем, кто прошел, не пошевелив пальцем по другим причинам», - написал он.
Она также подчеркнула, что не единственная, кто считает, что при выборе победителей было мошенничество, поскольку они отправятся в Сальвадор, чтобы представлять Перу на различных международных конкурсах красоты.
«Те, кто участвовал, знают, что есть девушки, которые не пошевелили пальцем, потому что они были там. Есть кандидаты, которые приложили усилия, но есть и другие, которые ничего не сделали, далеко зашли», - сказал он.
«Я был разочарован, потому что многие люди говорили мне об этом, они сказали мне не стараться так сильно, потому что я был неподвижен, и такие люди пройдут мимо, ничего не делая. Я сказал, что это не так, но в этом году все было по-другому», - добавил он.
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