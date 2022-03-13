Министр Даниэль Паласиос отвергает предложение Густаво Петро: «Вы предлагаете продать голосование»

Густаво Петро разогрел электоральное настроение как раз к этому воскресенью, когда колумбийцы идут на выборы, приглашением, которое он сделал тем, кто является свидетелем электоральной коррупции. Министр внутренних дел Даниэль Паласиос отверг слова кандидата и обвинил его в пропаганде преступления.

«Для всех сетей, которые у вас есть, спросите людей, собираются ли они получать деньги от покупателей голосов, они делают это, кроме как голосовать за Петро и Ковенант. Пришло время перемен», — написал лидер Исторического пакта в субботу днем.

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Несколько кандидатов, как в конгрессе, так и в президенты, отвергли слова Петро за сочествование избирательного преступления, потому что это может принести ему пользу. Министр внутренних дел также высказался по этому поводу после открытия избирательных участков.

«Нельзя просить быть соучастником или мягким в преступлении, когда это выгодно. Покупка голосов является преступлением и должна быть доложена. Кто предлагает вам деньги, сообщите об этом; кто предлагает вам деньги, отказывайтесь от них; но не может быть, чтобы кандидаты продвигали незаконную деятельность, преступление, когда это им выгодно», - заверил Паласиос в своих заявлениях для СМИ.

«Кандидат в президенты должен просить граждан не поддаваться покупке голосов, а не мотивировать их. Быть осужденным, не совершать избирательное преступление. Ведущий делает правильную вещь, юридическую вещь. Даже когда это означает меньшее количество голосов», — написал ранее министр внутренних дел в Twitter.

Министр сказал, что через платформу Uriel и линию #623 они будут работать, чтобы сообщать о любой нерегулярной деятельности в день выборов или преступлениях, что является правильным способом сделать это, потому что это позволяет властям быстро реагировать, помимо постов в социальных сетях, сказал он.

Петро также отреагировал на реакцию Паласиоса и воспользовался возможностью высказать критику в адрес правительства, но не отказался от своих слов. «Как поживаете? Я прошу людей отдать кролика покупателям голосов, и правительство злится. Почему так будет? Они хотят, чтобы на выборах победили ñeñes», - заявил он через свой аккаунт в Twitter.

Пересечение намеков между кандидатом и министром продолжилось в социальных сетях, в которых Паласиос вновь заявил о своем неприятии. «Нет сенатора, вы приглашаете людей продать голосование, то есть электоральной коррупции», - написал он в ответ.

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Другие кандидаты в президенты также отвергли сообщение Петро в социальных сетях, в то время как некоторые из его партнеров по коалиции по Историческому пакту защищали предложение, сделанное избирателям.

«Моральное настроение человека, который не стимулирует граждан сообщать об избирательном преступлении, а использует его в своих интересах, свидетельствует о недобросовестном существе, способном на все несколькими голосами. Какая опасность для такого человека, управляющего страной. Цель не оправдывает средства», — написал Дэвид Баргил.

«Не знаю, написал ли Петро это трезвым или нет. Но это последняя капля в том, что вместо того, чтобы предложить людям сообщить об этом преступлении, они хотят им воспользоваться. Он в отчаянии. Мы собираемся победить его на выборах. Мы победим», — заявил кандидат Федерико Гутьеррес.

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Альфредо Сааде, который также является коллегой Петро, присоединился к критике правительства. «Негодяи, которые были замазаны коррупцией и напуганы, когда народ поднимается», - писал христианский лидер и о том, что сказал его товарищ: «По словам Петра. Эти деньги принадлежат людям, они возвращают то, что им принадлежит. Получите билет и проголосуйте #PactoHistorico, не отдавайте балы «достойным».

С закрытием в 11:45 Генеральная прокуратура получила 40 жалоб и жалоб на предполагаемые нарушения в избирательном процессе. Наибольшее число проблем вызывают следующие регионы: Богота (15), Сантандер (6), Антьокия (4), Кундинамарка (2), Гуайния (2), Мета (2), Атлантико, Кальдас, Валье-дель-Каука, Магдалена, Норте-де-Сантандер, Путумайо и Киндио.

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