Новая центральность Маурисио Макри, между более активной ролью в «Вместе за перемены» и подозрениями по поводу его кандидатуры

El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), en una fotografía de archivo. EFE/Divyakant Solanki

«Вы должны понять, что с Кристиной этого недостаточно, а без этого нельзя». Альберто Фернандес заявил об этом в феврале 2018 года, когда встретился с нынешним вице-президентом, чтобы преодолеть разногласия в то время. Эту же фразу некоторые лидеры организации «Вместе за перемены» сейчас перефразируют, говоря о стоящей перед ними дилемме: «С Маврикием этого недостаточно, а без него нельзя».

Даже с учетом внутренних дебатов, порожденных его правительством, особенно из-за его плохих экономических показателей, фигура Маурисио Макри остается более чем актуальной в оппозиционной коалиции. А на прошлой неделе он сыграл активную роль в переговорах по достижению консенсуса по тексту соглашения с Международным валютным фондом (МВФ). Его ужесточение привело к тому, что палата депутатов одобрила законопроект, предусматривающий изменения, которые они хотели внести в проект «Вместе за перемены».

«Делайте то, что должны делать, но давайте избежим дефолта», - сказал бывший президент группе лидеров, посетивших его в минувшие выходные. Несмотря на это, он был тем, кто больше всего сопротивлялся, вместе с Патрисией Буллрич, продвижению проекта исполнительной власти, который включал в одну из своих статей экономические меры, которые должны быть применены, и которые JxC отказался подписаться. Если UCR и Гражданская коалиция одобрят это предложение, «ястребы» были готовы проголосовать против него на месте.

Эта возможность позволила возобновить обсуждения, как внутренние, так и проведенные с президентом Палаты депутатов Серхио Масса. Политические потребности Альберто Фернандеса в разгар сопротивления Киршнера голосованию по соглашению привели к тому, что правящая партия приняла предложения «Вместе за перемены». Это привело к разработке проекта статьи, которая уполномочивает правительство только пересмотреть долг, но которая в большей степени соответствовала призывам оппозиции. Например, в совокупности, в которой упоминается «отмена истечения срока действия резервного соглашения, должным образом заключенного в 2018 году, и укрепление международных резервов». Референт JxC озорно интерпретировал эту аллюзию как «ликвидацию» уголовного дела против Макри и его должностных лиц за задолженность.

Президенты партий «Вместе за перемены»: Херардо Моралес, Мигель Анхель Пикетто, Патрисия Буллрих и Максимилиано Ферраро

Однако есть некоторые лидеры УЦР и Гражданской коалиции, которые в частном порядке объясняют, что Макри препятствовал достижению соглашения, выдвинув в последнюю минуту требования, которые осложнили переговоры, проводимые в Конгрессе.

По какой-то причине после одобрения соглашения с Фондом президент радикализма Херардо Моралес решил исключить PRO из своей благодарности в посте, который он сделал в Twitter: «Я хочу подчеркнуть большую институциональную ответственность Together for Change в поисках консенсуса, чтобы избежать дефолт в Аргентине. Я особенно поздравляю блок депутатов УЦР, Гражданскую коалицию и республиканский перонизм за их приверженность с самого начала».

Некоторые считают, что тот же смысл имел то же значение, что и Элиза Каррио в социальных сетях: «Я поздравляю всю Гражданскую коалицию с реализацией стратегии предотвращения дефолта. Приоритет интересов Аргентины над спекулятивными и личными интересами». Вы имели в виду «ястребов», когда говорили о «спекулятивных и личных интересах»?

Рядом с Макри они полностью отвергают его: говорят, что бывший президент и основатель Гражданской коалиции дважды разговаривал в середине законодательных переговоров, хотя и признают, что с Моралесом возобладало недоверие, хотя они встретились в гамбургерной на севере, чтобы изложить свои позиции взаимопонимание с ним МВФ. «Радикалы и Каррио были готовы проголосовать за то, что хочет правительство. Позиция Маурисио и Патриции вынудила правительство уступить», — говорят они.

Депутатский блок «Хунтос за перемены» в дебатах по соглашению с МВФ

После голосования Макри был великодушен: во время тура Expoagro, в Сан-Николасе, он сказал, что «поздравил всех» законодателей Together for Change, потому что «у них было отличное выступление» и заключил: «Мы поступили правильно».

В ПРО, однако, раскрывают, что у бывшего президента было другое отношение в частной жизни: когда он принимал законодателей своей партии, чтобы поприветствовать их за политический триумф депутатов, он пожаловался на «глупость некоторых наших партнеров».

Центральное место бывшего президента не может быть и речи. Орасио Родригес Ларрета сопровождал позицию «ястребов», хотя он был ближе к позиции «голубей», склонен подписывать соглашение любым способом, чтобы избежать дефолта. Некоторые люди говорят о некоторых лидерах, которые умерили свою жесткость после разговора с посольством США.

Видимость Макри воссоздала вечные сомнения относительно его следующих шагов в политике: будет ли он кандидатом в президенты или нет? В декабре прошлого года бывший президент дал самое конкретное определение по этому вопросу. «Я не подписываюсь ни на одну гонку, чтобы быть президентом в 2023 году», - сказал он программе «La cornisa», Луиса Мажула. Окружающие его не так уверены, что это так, и говорят, что время для принятия решения наступит в марте следующего года . В 2022 году нельзя говорить о кандидатурах, предупреждают в среде макристов, но в начале следующего года это будет неизбежно. А дальнейшее ухудшение состояния аргентинской экономики, как прогнозируют экономисты PRO, может повысить доверие к бывшему президенту. Сам по себе, по мнению некоторых опросников, уровень их неприятия в общественном мнении снижается.

Упоминается даже, что если бы Макри решил побороться за возвращение в Casa Rosada, он бы попросил Буллриха воздержаться от президентской кандидатуры и баллотироваться в правительство Буэнос-Айреса, поскольку, представьте, его двоюродный брат Хорхе Макри, нынешний министр Буэнос-Айреса Правительство, может стать отличным кандидатом на пост главы правительства города Буэнос-Айрес.

Хуан Мануэль Лопес, Марио Негри и Кристиан Ритондо, главы депутатских блоков Хунтос пор эль Камбио

В буллрихизме они отрицают эту версию и приписывают ее «операции ларретизма». После уточнения того, что глава ПРО не имеет постоянного места жительства в провинции (а для того, чтобы баллотироваться на пост губернатора, требуется пять лет проживания в округе Буэнос-Айрес), они подтверждают, что их лидер «не выйдет из президентского проекта». Их даже обижает версия: «Почему Макри должен баллотироваться, чтобы конкурировать в 2023 году, если Патрисия будет снята с ее президентской кандидатуры, а не Родригес Ларрета?»

«Маурисио не будет кандидатом на пост президента», говорят близкие друзья Буллриха. «Никто не остается таким активным в политике, если у него нет стремления вернуться на пост президента», - говорит тот, кто часто беседует с бывшим президентом. Для правительственного оператора Буэнос-Айреса Макри ничего не сделает, чтобы навредить Родригесу Ларрете, например, осложнить его шансы достичь Casa Rosada. И они говорят, что связь между ними значительно улучшилась с января, когда они совпали в эксклюзивной стране Кумелен, в Вилья-ла-Ангостура, Неукен. Оказалось, что у них была только одна встреча в одиночку, но на самом деле их было две, и было гораздо больше общественных встреч и обедов с друзьями, которыми они делились в эти дни отпуска.

В УЦР, загадочные, они дали понять, что Макри собирает рабочие группы для своей «второй половины» в правительстве и что он инвестирует ресурсы внутри, чтобы укрепить свою национальную армию. «Надеюсь, он будет баллотироваться, чтобы побороться за президентское кресло. Он мой любимый кандидат», - шутит топ-радикальный лидер: он так говорит, потому что убежден, что бывший президент с большей вероятностью проиграет, чем выиграет ПАСО у любого кандидата от партии Леандро Н. Алем.

На самом деле, пока ничего не сказано. Некоторые также думали в 2015 году, что после ее поражения на выборах Кристине Киршнер невозможно вернуться к власти. Рецидивирующие кризисы в Аргентине всегда были предсказуемы, но эта земля всегда будет процветать с точки зрения политических сюрпризов.

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