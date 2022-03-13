Городской совет Мариуполя заявил, что погибли 2187 мирных жителей

Львов (Украина), 13 марта городской совет Мариуполя сообщил в воскресенье, что с начала российского наступления в этом осажденном украинском городе погибли 2187 жителей и что российские войска нанесли более сотни воздушных бомбардировок. «Каждый день Мариуполь подвергается бомбардировкам. Гуманитарная катастрофа происходит в осажденном Мариуполе. На сегодняшний день 2187 жителей погибли в результате нападений россиян. Около сотни авиабомб было сброшено на город», — написал городской совет в Twitter. Стратегический украинский портовый город расположен на берегу Азовского внутреннего моря и расположен между аннексированным полуостровом Крым и сепаратистским востоком Донбасса, что делает его захват приоритетной целью России. Совет настаивает на том, чтобы просить НАТО объявить бесполетную зону над Украиной, что Альянс уже отверг. «Именно с неба самая большая угроза исходит от 400 000 жителей Мариуполя, которые сейчас заблокированы в городе... В городе нет электричества, воды, отопления, почти нет мобильной связи, последние запасы продовольствия и воды заканчиваются», - говорит он. ШЕФ иджм-вч/пш