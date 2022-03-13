«Манга» Эскобар публично ответил на обвинения в сексуальном насилии и уточнил, что его нет в тюрьме

Со вчерашнего дня, пятницы, 11 марта, кавказский футболист Андрес Манга Эскобар был в центре внимания социальных сетей и СМИ, после того как исландское правосудие объявило о двух с половиной годах тюремного заключения для бывшего игрока «Депортиво Кали» Миллонариос ФК «Атлетико» Нэшнл, Толима Спортс и Кукута Депортиво.

Сообщается, что колумбийский спортсмен совершил изнасилование в отношении ликвидируемой женщины в Рейкьявике в сентябре 2021 года во время игры за клуб «Лейкнир Рейкьявик» первого футбольного дивизиона этой европейской страны.

Так же, как и с Себастьяном Виллой, Роджером Мартинесом, Джоном Виафарой, Энтони де Авилой и другими, Манга находится в совершенно экстраспортивной ситуации, которая, в отличие от предыдущих случаев, связана с сексуальным преступлением, которое заставило бы его заплатить за тюрьму на исландской территории.

Ну, 30-летний из Пуэрто-Техада находится далеко от судов, и утром в эту субботу, 12 марта, фрагмент видео с ним стал вирусным, в котором он уточняет, что он не заключен в тюрьму и не задержан полицией, а остается в своей квартире в Исландии, ожидая, чтобы показать доказательства его невиновность в рамках процесса обжалования решения суда.

Ниже приведены заявления игрока об отказе от ответственности и его публичное заявление через digital, которое стало вирусным через Instagram и Twitter в эту субботу:

Следует уточнить, что 22 декабря 2021 года окружной прокурор Рейкьявика подал иск или уголовное дело против осужденного за изнасилование путем полового акта без согласия женщины, которая Эскобар занималась бы оральным сексом.

Справедливость определила, что футболист воспользовался тем, что женщина не могла устоять перед фактом, поскольку находилась в состоянии опьянения, и это сообщение было зафиксировано в решении Национального высокого суда, которое только что закончилось в этом месяце.

С другой стороны, исландская пресса (газета Morgunbladid) несет ответственность за распространение информации о том, что Андрес признал, что имел сексуальные отношения с заявительницей на публичном слушании, но бывший нападающий «Кукута Депортиво» отрицает, что «надругался» над жертвой, о которой идет речь.

В прошлом Эскобар Диас участвовал в нескольких скандалах из-за недисциплинированности, таких как чрезмерные вечеринки, алкоголь и неоправданное отсутствие на спортивных тренировках. Производитель кофе не играл в профессиональный футбол с 25 сентября прошлого года из-за этого уголовного расследования против него, за которое он недавно был приговорен к выплате двух с половиной лет тюрьмы в исландской столице.

По данным местной газеты Fréttablaðið, события должны были быть представлены 19 сентября 2021 года в доме футболиста.

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