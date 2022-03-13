Макрон, которого считают «президентом кризисов», отправляется на переизбрание

Париж, 13 марта Желтые жилеты в 2018 году, кризис covid между 2020 и 2022 годами и война в Украине в этом году. Несмотря на то, что его политика не понравилась значительной части электората, Эммануэль Макрон закрепил имидж «президента кризисов», который продвигает его в опросах через месяц после президентских выборов. Нынешний глава государства, который десять дней назад оформил свою новую кандидатуру на грани правового лимита, поднялся на 6-7 пунктов с момента эскалации российского вторжения в Украину, почти удвоив процент своего непосредственного конкурента, ультраправой Марин Ле Пен. Согласно последнему опросу Ipsos-Sopra Steria, имея 30,5% намерений голосовать, президент Франции плавно перейдет во второй тур, намного опередив Ле Пен и Эрика Заммура (13,5%) - еще одного ультра-кандидата. По мнению генерального директора Ipsos Брайса Тентюрье, прогресс Макрона, который в опросах популярности имеет больше негативных (60%), чем положительных (40%) оценок, в основном связан с накоплением кризисов, последним из которых является война в Украине. «Мы видим определенную озабоченность со стороны французов, которая может принести ему пользу, но прежде всего есть признание Макрона президентом, который обладает способностью справляться с кризисами», - сказал Тентюрье, выступая перед Le Parisien. Ле Пен, главный противник Макрона, раскритиковала позицию своего соперника в воскресенье: «Она использует войну, чтобы спровоцировать страх и я думаю, что СМИ пойдут ей на пользу, мне вообще не нравится такого рода манипуляции общественным мнением», - подвергла цензуре она на телеканале BFM. Лидер Национальной группы (бывший Национальный фронт) также обвинил нынешнего президента в злоупотреблении своей ролью, чтобы иметь большую видимость, чем остальные кандидаты в президенты. «Он использует помещения Елисейского для записи предвыборных видеороликов, они являются нечестными СМИ и отвечают на презрение, проявленное Макроном по отношению к французскому народу», - подверг цензуре он. ДИПЛОМАТИЯ ПЕРЕД ЛИЦОМ ВОЙНЫ Однако избиратели признали усилия президента в последние месяцы. Макрон сосредоточился на дипломатическом фронте с момента эскалации напряженности между Россией и Украиной в конце 2021 года. За пару недель до нападения Владимира Путина на Россию Макрон приехал в Москву, чтобы попытаться остановить эскалацию. И оказавшись в середине войны, он поддерживал регулярный телефонный контакт с Путиным, чтобы добиться прекращения огня, пока безрезультатно. Кандидат Макрон почти не проводил публичных избирательных мероприятий, первое из которых состоялось в прошлый понедельник в Пуасси, на окраине Парижа, в форме дебатов с участием 250 участников, большинство из которых были связаны с президентской партией, центристской La República en marcha (LREM). В эту субботу в Марселе, в том, что должно было стать первым крупным предвыборным мероприятием, Макрон заявил об отсутствии повестки дня из-за своих дипломатических обязательств и отсутствовал сам, оставив пресс-секретаря правительства Грабьеля Атталя и министра внутренних дел Жеральда Дарманина ведущую роль. Однако сама LREM и оппоненты кандидата в президенты признают, что выборы «не выигрывают, пока они не будут оспорены». Многие вспоминали неожиданное поражение Эдуарда Балладюра, которое опросы дали ему во втором туре впереди Жака Ширака в 1995 году, или неудачу Жискара д'Эстена в 1981 году против Франсуа Миттерана. MÉLENCHON БЬЕТ КЛАССИЧЕСКИЕ ПРАВЫЕ Опрос Ipsos показывает и другие тенденции. Лидер левых Жан-Люк Меланшон, который баллотируется на своих третьих президентских выборах, поднялся на четвертое место, с 12%, опередив Валери Пекресс (11%), кандидата от правоцентристского Los Republicanos, наследника партии Николя Саркози и Ширака. «В настоящее время я нахожусь на правильном пути, чтобы добраться до ворот второго тура», - сказал он в интервью Jornal du Dimanche, Mélenchon. Диссидент Социалистической партии надеется стимулировать полезное голосование сильно ослабленных галльских левых с 2017 года. Это будет непросто. Его могут не поддержать эколог Янник Жадо (6,5%) и, прежде всего, Фабьен Руссель (3%), из Коммунистической партии Франции (PCF), сила, которая объединилась на последних президентских выборах в пользу Меланшона, который в 2017 году был близок к выходу во второй тур с 19% голосов. Антонио Торрес дель Серро