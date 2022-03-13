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Воскресенье 13 март 2022
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Россия

Лопетеги: «Рефери сыграл решающую роль, нам было больно»

13 март 2022

Мадрид, 13 марта тренер «Севильи» Жюлен Лопетеги раскритиковал выступление валенсийского арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры, который заявил, что его выступление было «решающим» в поединке между его командой и Райо Вальекано и что его решения, «переоценивающие матч, повредили» команде «Севильи». Тренер «Севильи» пожаловался на два конкретных действия, которые произошли во время матча. Один на 11-й минуте, когда он отменил с помощью VAR гол Рафы Мира, который ранее касался мяча одной рукой, и другой в середине второго тайма, когда он отменил пенальти, на который указал Алехандро Катена над нападающим севиллисты. «Рефери сыграл решающую роль. Он отменил гол, как и пенальти. Судьи сказали нам, что серые пьесы не рефери, поэтому я ничего не понимаю. Если мы введем эту динамику, VAR не будет конца. Я удивлен этим решением, которого не было в других партиях, и меня смущает мнение духа VAR о том, что черное и белое должно быть исправлено, а не серым», - заявил Лопетеги на пресс-конференции. «Я думаю, что этот вопрос требует четкого решения, но пока они решены, мы чувствуем себя обиженными. Я говорил с ними много раз и хочу, чтобы они дали мне объяснение. Почему то, что интерпретируется, переоценивается. Если мы начнем с этого, не будет конца мешку повторных арбитражных действий там, где есть контакт. Я имею только право пинать», - сказал он. «Мне кажется, это пенальти. Если вы интерпретируете предыдущий фол, как далеко мы продвинумся в игре? Судья сделает это с наилучшей волей, а Хиль Мансано в VAR - то же самое, но это не помогает тому, что нам сказали», - подчеркнул он. Тренер «Севильи» также пожаловался на состояние газона Вальекас. «В таком сценарии не стоит играть в чемпионате Испании. Я говорю это для нас и для Lightning, команды, которая предлагает играть. Это плохо для лиги или соревнований, а также вредно для здоровья футболистов. Состояние газона плачевное», — подчеркнул он. В этой ничьей Севилья остается второй с 56 очками, отставая на семь очков от лидера, Реала, у которого на одну игру меньше. Позади него Атлетико Мадрид с 51 и Барселона, которая также сыграла на один матч меньше, с 48. «Это команды, которые должны быть выше штатов и бюджета. Мы боремся за достижение цели и видим, как сложно побеждать в каждом матче», - сказал он. Наконец, Лопетеги рассказал о смене аргентинца Маркоса Акуньи, который находился на поле всего тринадцать минут. Он выпрыгнул на поле на 54-й минуте и был заменен на 67-й минуте, получив травму. «Мы думаем, что у него мало. Мы удалили его, потому что он чувствовал некоторый дискомфорт, и сначала он не вышел, потому что он был красным в течение нескольких минут, зарядки и накопления», - заключил он. ШЕФ 101-041 дрл/изм

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