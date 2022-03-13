Лопетеги: «Рефери сыграл решающую роль, нам было больно»

Мадрид, 13 марта тренер «Севильи» Жюлен Лопетеги раскритиковал выступление валенсийского арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры, который заявил, что его выступление было «решающим» в поединке между его командой и Райо Вальекано и что его решения, «переоценивающие матч, повредили» команде «Севильи». Тренер «Севильи» пожаловался на два конкретных действия, которые произошли во время матча. Один на 11-й минуте, когда он отменил с помощью VAR гол Рафы Мира, который ранее касался мяча одной рукой, и другой в середине второго тайма, когда он отменил пенальти, на который указал Алехандро Катена над нападающим севиллисты. «Рефери сыграл решающую роль. Он отменил гол, как и пенальти. Судьи сказали нам, что серые пьесы не рефери, поэтому я ничего не понимаю. Если мы введем эту динамику, VAR не будет конца. Я удивлен этим решением, которого не было в других партиях, и меня смущает мнение духа VAR о том, что черное и белое должно быть исправлено, а не серым», - заявил Лопетеги на пресс-конференции. «Я думаю, что этот вопрос требует четкого решения, но пока они решены, мы чувствуем себя обиженными. Я говорил с ними много раз и хочу, чтобы они дали мне объяснение. Почему то, что интерпретируется, переоценивается. Если мы начнем с этого, не будет конца мешку повторных арбитражных действий там, где есть контакт. Я имею только право пинать», - сказал он. «Мне кажется, это пенальти. Если вы интерпретируете предыдущий фол, как далеко мы продвинумся в игре? Судья сделает это с наилучшей волей, а Хиль Мансано в VAR - то же самое, но это не помогает тому, что нам сказали», - подчеркнул он. Тренер «Севильи» также пожаловался на состояние газона Вальекас. «В таком сценарии не стоит играть в чемпионате Испании. Я говорю это для нас и для Lightning, команды, которая предлагает играть. Это плохо для лиги или соревнований, а также вредно для здоровья футболистов. Состояние газона плачевное», — подчеркнул он. В этой ничьей Севилья остается второй с 56 очками, отставая на семь очков от лидера, Реала, у которого на одну игру меньше. Позади него Атлетико Мадрид с 51 и Барселона, которая также сыграла на один матч меньше, с 48. «Это команды, которые должны быть выше штатов и бюджета. Мы боремся за достижение цели и видим, как сложно побеждать в каждом матче», - сказал он. Наконец, Лопетеги рассказал о смене аргентинца Маркоса Акуньи, который находился на поле всего тринадцать минут. Он выпрыгнул на поле на 54-й минуте и был заменен на 67-й минуте, получив травму. «Мы думаем, что у него мало. Мы удалили его, потому что он чувствовал некоторый дискомфорт, и сначала он не вышел, потому что он был красным в течение нескольких минут, зарядки и накопления», - заключил он. ШЕФ 101-041 дрл/изм