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Воскресенье 13 март 2022
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Россия

Лиссабон восстанавливает свою международную туристическую ярмарку после двухлетней остановки

13 март 2022

Лиссабон, 13 марта Лиссабонская туристическая биржа (BTL), крупнейшая торговая ярмарка в этом секторе в Португалии, возвращается на этой неделе в столицу после двухлетней остановки из-за коронавируса, с присутствием более 60 международных направлений и целью повторения 70 000 посетителей это было в 2019 году. В период с 16 по 20 марта 33-е издание BTL соберет 1400 португальских и иностранных экспонентов в четырех павильонах на площадке Лиссабонской международной ярмарки, а Доминиканская Республика станет международным гостем. Регион Порту и север страны станут выдающимся национальным направлением этого издания. По словам организаторов, ярмарка, созданная по инициативе Фонда AIP (Португальской промышленной ассоциации), призвана «внести решительный вклад в восстановление этого важного сектора национальной экономики». Мероприятие будет иметь два дня, ограниченные только профессионалами в этом секторе, в среду и четверг, а остальные дни также будут открыты для широкой публики. Программа, включающая широкий спектр конференций по последним тенденциям, подчеркивает приверженность природному туризму и винному туризму, двум отраслям сектора, которые завоевывают наибольшее распространение в Португалии. В этом году будет выделена зона, посвященная семи португальским геопаркам, и будут проведены мероприятия по продвижению национального биоразнообразия. Организация отмечает, что знания о португальском винном туризме также будут «углубляться» за счет распространения регионов, брендов, каст, лиц и проектов, «элементов, которые дают уникальную возможность привлекать больше и лучших туристов». На ярмарке будет отведено пространство, посвященное компаниям, работающим в инновационном секторе, BTL LAB, с областью, отвечающей за Португальский инновационный центр туризма (NEST), и сценой, посвященной исключительно устойчивому развитию, с участием более 50 стартапов. В сотрудничестве с государственным агентством Turismo de Portugal и авиакомпанией TAP была организована программа международных покупателей, которая уже пользуется «сильной поддержкой» основных игроков в этом секторе. Последний раз выставка BTL проводилась в 2019 году, когда ее посетило более 70 000 человек, из которых почти половина составляли профессионалы, а 18% посетили выставку впервые. Выпуски 2020 и 2021 годов были отложены из-за пандемии.

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