Леандро Санторо призвал всех чиновников «присоединиться к президенту», а Альберто Фернандес ретвитнул заявление

В разгар дебатов в Конгрессе по соглашению между правительством и Международным валютным фондом депутат Фронта всех Леандро Санторо, близкий к Альберто Фернандесу, выступил в защиту проекта, допросил членов правящей партии, которые голосовали против него, и заявил, что в это время» все чиновники обязаны быть согласованными с президентом», настоятельную просьбу, которую сам национальный президент позже поддержал в социальных сетях.

«Я никогда не колебался, когда дело дошло до голосования. Я уже изучал эту тему, я все прочитал, трижды разговаривал с министром экономики (Мартином) Гусманом, я не сомневался, что это соглашение должно сопровождаться», - пояснил он.

Во время интервью для программы Las cosas como son на радио Con Vos Санторо критически отозвался о позиции, занятой по этому вопросу коллегой-банкиром Максимо Киршнером, который в прошлый четверг отсутствовал на протяжении всего заседания, на котором обсуждался этот вопрос, и только спустился на место. на финале заседания, уже в ранние часы пятницы, проголосовать против него.

«Я не согласна. У меня была возможность обсудить это с ним, попросил его о встрече, чтобы поговорить об этом наедине, я предвидел, что вижу. Я уже выразил свое несогласие с его отставкой и письмом, он привел мне свои причины, у меня хорошие отношения с Максимо, для меня это политическая ошибка. Это явно политическое решение, которое я не разделяю и что я хотел бы, чтобы они его не приняли», - сказал он.

Заявление, на которое ответил президент

В этой связи депутат посчитал, что «если Фронт Тодос не сможет воссоздать единство, ему будет очень трудно быть конкурентоспособным в 2023 году и иметь много инструментов управления в течение полутора лет, которые остаются за его мандатом».

«Как бы ни было подозрение, я обязан работать до последней минуты на подразделении. Я должен быть осторожен в своих заявлениях, чтобы не вступать в сговор против наших партийных интересов».

В этой связи законодатель отметил, что «парламентская коалиция, которая сопровождает правительство, обязана по избирательному контракту поддерживать максимально возможную степень внутренней сплоченности, потому что общество не хочет видеть такого рода расхождения на публике».

«Не только решение не сопровождать соглашение с МВФ было неправильным, потому что причина заслужила его сопровождения, но и для того, чтобы правительство было эффективным и действенным в своем управлении, оно требует, чтобы все его чиновники были согласованы с президентом», - настаивал он. Позже это сообщение было воспроизведено самим Альберто Фернандесом, который поделился заголовком интервью в своем аккаунте в Twitter.

Максимо Киршнер, в центре внимания после своей акции в Конгрессе

Ранее в диалоге с Radio 10 национальный депутат утверждал, что «нет будущего без единства» в рамках Фронта Тодос, и предупредил, что «происходит смещение населения вправо, что заставляет создавать коалицию как можно шире».

«Я думаю, что в другой ситуации степень напряженности на фронте будет намного ниже. Я рекомендую мыслить холодно, помимо существующей напряженности, нет возможности участвовать в дебатах без единства», - сказал законодатель.

Таким образом, он сослался на различные позиции Фронта Тодоса в рамках обсуждения в Палате депутатов законопроекта, одобряющего соглашение с МВФ о реструктуризации долга, принятое в 2018 году, которое было одобрено в общей сложности 202 голосами, 37 против и 13 воздержавшихся.

Санторо признал, что «в правящей партии не было обсуждений» по поводу соглашения, которое будет достигнуто с МВФ «до принятия решений».

В этой связи он предупредил, что «происходит смещение населения вправо, что заставляет нас строить коалицию, которая является максимально широкой», и посчитал, что фигура Кристины Фернандес де Киршнер имеет основополагающее значение для строительства фронта.

«Национальная и популярная сельская местность сокращается, и пока нет коалиционной архитектуры и культуры в перонизме, это проблема», - заключил депутат.

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