Ланда: «Я завершаю с уверенностью и мотивацией встретиться с Джиро-и-Туром»

Писая спорт, 13 марта испанец Микель Ланда (Bahrain Victorious), третье место в Тирренской Адриатике позади Тадежа Погакара (ОАЭ Team Emirates) и Йонаса Вингегаарда (Jumbo-Visma), заявил, что закончил «с уверенностью и мотивацией» гонку, которая закончилась триумфом его немецкого партнера по команде Фил Баухаус и его команда в турнирной таблице. «Мы очень хорошо финишировали на этой неделе гонки. Фил Баухаус выиграл этап, я поднялся на пьедестал почета, и команда выиграла зачет состава. Это хороший баланс, чтобы думать о будущем», - сказал испанский велосипедист на финише. Баланс, который позволяет ему с энтузиазмом столкнуться с его самыми большими голами сезона, Джиро д'Италия и Тур де Франс. «Начало было не очень хорошим, но я почувствовал, что моя форма постепенно улучшается. Я счастлив, я ухожу с уверенностью и мотивацией к двум самым важным целям: Джиро и Тур де Франс», - сказал он. ШЕФ сок/изм