Джонсону грозит еще одна проверка за присвоение имени лорда российского магната

У британского премьер-министра Бориса Джонсона накопился еще один тернистый вопрос, поскольку теперь его допрашивает назначение российского медиамагната «лордом», согласно сообщениям, опубликованным в это воскресенье британской прессой.

Российское вторжение в Украину вновь вызвало сомнения относительно предоставления в 2020 году верхней палатой британского парламента титула дворянства Евгению Лебедеву, сыну российского миллиардера Александра Лебедева.

В воскресенье британская газета The Sunday Times сообщила, что иностранные спецслужбы выражали обеспокоенность по поводу этого назначения два года назад, однако Джонсон проигнорировал его вопросы.

«Учитывая сегодняшние разоблачения (воскресенье), я думаю, что у премьер-министра есть серьезные вопросы: что вы знали? Вы проигнорировали советы по безопасности?» , заявил лидер британской оппозиции Кейр Стармер в заявлении для Sky News.

Премьер-министр Великобритании и Лебедев дружат с тех пор, как Джонсон стал мэром Лондона в 2008 году.

Вопросы об их отношениях в основном связаны с присутствием в апреле 2018 года Джонсона, тогдашнего министра иностранных дел, на вечеринке на вилле Лебедева в Италии без устройства безопасности.

Со своей стороны министр Майкл Гоув выступил в защиту Лебедева: «Ни разу мне никто не говорил, что встречаться с ним или разговаривать с ним было бы неуместно».

Лебедев «дал понять на страницах The Evening Standard, газеты, которой он владеет, что он всецело не одобряет этот конфликт» на Украине, сказал Гоув.

В колонке в пятницу в своей бесплатной газете Евгений Лебедев заявил, что «гордится» тем, что является британским гражданином, подчеркнув, что «крайне важно не впасть в русофобию».

«Я не рискую для безопасности этой страны, которую я люблю», - написал Лебедев, уточнивший, что он не является «российским агентом», как его отец, который принадлежал к КГБ.

По словам Лебедева, его позиция отражена в его освещении в СМИ российского вторжения, которое на прошлой неделе призвало президента России Владимира Путина вывести свои войска.

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