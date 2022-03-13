Италия: автобус с украинскими беженцами перевернулся

Firefighters work at the scene of an accident where a bus crashed while carrying Ukrainian citizens, between Forli and Cesena, Italy, March 13, 2022. Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. DO NOT OBSCURE LOGO.

Итальянские пожарные сообщили, что автобус, перевозивший около 50 украинских беженцев, перевернулся на крупном шоссе в северной Италии на рассвете в воскресенье, в результате чего погиб один человек.

Итальянское государственное радио сообщило, что в результате аварии, произошедшей примерно в 6.45 утра на 101 километре дороги A14 недалеко от Форли, города в регионе Эмилия-Романья на северо-востоке Италии, есть один погибший и несколько раненых. Он сказал, что остальные на борту были благополучно эвакуированы.

Как сообщает итальянская газета «La Repubblica», автобус перевернулся боком на травянистом склоне недалеко от автодороги и рядом с сельскохозяйственными угодьями и не повлиял на другие транспортные средства. Пожарные использовали два крана за одну операцию, чтобы поставить автобус в вертикальное положение, снять его и освободить застрявшие внутри.

Пожарные работают на месте аварии, в результате которой автобус с гражданами Украины разбился между Форли и Чезеной, Италия, 13 марта 2022 года. Виджили дель Фуоко/Брошюра через REUTERS

Погибшая женщина ехала со своими двумя детьми в возрасте 5 и 6 лет в Пескару. Он прибыл из Хмельницкого, города с населением 280 000 жителей на западе Украины.

Министерство внутренних дел Италии сообщило, что автобус покинул Украину и направлялся на юг в Пескару, портовый город на Адриатике, когда он перевернулся. По словам министерства, пассажиры были доставлены в близлежащий полицейский участок для оказания первичной помощи, а затем вернутся в путь.

Причина опрокидывания автобуса расследуется.

Пожарные работают на месте аварии, в результате которой автобус разбился при перевозке граждан Украины, недалеко от Чезены, Италия, 13 марта 2022 года. Государственная политика/раздаточный материал через REUTERS

Италия продолжает приветствовать украинцев, спасающихся от войны после вторжения Владимира Путина в Россию 24 февраля.

По официальным данным, по состоянию на вчерашнюю субботу в страну прибыл 34 851 украинца, из которых 17 685 женщин, 3040 мужчин и 14 126 несовершеннолетних.

ДАННЫЕ О БЕЖЕНЦАХ ПО ДАННЫМ УВКБ

Согласно данным, ежедневно обновляемым Агентством ООН по делам беженцев, украинцы, покинувшие свою страну в результате российского вторжения, составляют 2,69 миллиона человек.

Сотрудник пожарной службы возглавляет семью беженцев после бегства из Украины в Румынию после российского вторжения в Украину на пограничном переходе Сирет, Румыния, 13 марта 2022 года. Reuters/Клода → Килкойн

Более половины этого исхода достигло соседней Польши, которая принимает 1,6 миллиона украинских беженцев, в то время как 246 000 находятся в Венгрии, 195 000 в Словакии, 105 000 в России, 104 000 в Молдове, 84 000 в Румынии и около 900 в Беларуси, среди других стран.

По данным УВКБ, более 300 000 украинских беженцев находятся в других европейских странах, не граничащих с Украиной.

Исход украинских беженцев является крупнейшим в Европе со времен Второй мировой войны, превосходящим даже те, которые стали причиной всех войн в бывшей Югославии в 1990-х годах прошлого века (2,4 миллиона по подсчетам гуманитарных организаций).

Беженцы из Украины отдыхают на Центральном железнодорожном вокзале после российского вторжения в Украину в Варшаве, Польша, 12 марта 2022 года. Фотография сделана 12 марта 2022 года. Адам Степин/Agencja Wyborcza.pl через REUTERS

По оценкам УВКБ, в первые дни войны оно может спровоцировать до четырех миллионов беженцев, хотя, учитывая скорость, с которой их число растет, виновные признали, что поток людей, бегущих из страны, возможно, будет еще больше.

Помимо исхода из Украины, в результате конфликта насчитывается более двух миллионов внутренне перемещенных лиц, и эта цифра, по данным УВКБ, может достичь 6,7 миллиона, если война продолжится.

В первые дни войны агентство ООН обратилось к международному сообществу с просьбой предоставить 510 миллионов долларов для финансирования операций по оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам, хотя эта сумма может увеличиться, если это произойдет с нынешним потоком населения, спасающегося от войны в Украине.

(с информацией, полученной от ОСЕ, ЕП и ЗС)

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