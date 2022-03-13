Внутренний на Фронте Тодоса: Максимо Киршнер пристегивается под зонтиком PJ Буэнос-Айреса и поддерживает свой план маршрута

Через два дня после голосования против соглашения между Международным валютным фондом (МВФ) и национальным правительством национальный депутат и президент PJ Буэнос-Айреса Максимо Киршнер присутствовал на первом заседании женского отделения PJ Буэнос-Айреса, состоявшемся в Кинта-де-Сан-Висенте , где находится мавзолей Хуана Доминго Перона.

«Он пошел поздороваться», - сказали они рядом с лидером Ла Кампора. На фотографии, опубликованной провинциальной PJ, изображены близкие лидеры Кристины Киршнер, такие как заместитель губернатора Буэнос-Айреса Вероника Магарио; мэры Майра Мендоса (Кильмес), Карина Менендес (Мерло), Мариса Фасси (Каньюэлас), Марина Лесси (Ломас де Самора), Мария Джанини (Карлос Техедор), национальный сенатор Джулиана Ди Туллио, президент блока сенаторов провинции FdT Тереза Гарсия, президент Института культуры провинции Флоренсия Сенту и другие лидеры вместе с Киршнером. Далеко не уйдя, депутат соберет собственную поддержку и оттуда, с потолком PJ Буэнос-Айреса, он пойдет своим путем, без формальной необходимости сломать Фронт Всех.

Различия между христианством и Ла Кампора, с одной стороны, и Каса Росада и Альбертизмом, с другой, сейчас лучше всего. Сообщение министра общинного развития Буэнос-Айреса Андреса «Куэрво» Ларрока, в котором ставится под сомнение «молчание и бережливость правительства перед лицом нападения на офис вице-президента», и ответ министра безопасности Анибала Фернандеса и пресс-секретаря президента, Габриэла Серрути была ощутимым знаком. Ларрок выполнял функции пресс-секретаря на совпадающей должности в кирхнеризме, особенно в Ла-Кампоре. Контекст был брошен камнями в офис Кристины Киршнер во время заседания, на котором правительство получило голоса для продвижения соглашения с МВФ.

Ларрок является генеральным секретарем организации во главе с Киршнером. Но сегодня Ла Кампора — это немного больше, чем Ла-Кампора. Это также руководство прокуратуры Буэнос-Айреса и контроль над несколькими национальными и провинциальными отделениями (особенно в провинции Буэнос-Айрес), а также стратегический альянс с группой мэров пригородных районов, которые также отвергли камни, направленные против офиса вице-президента.

Максимо Киршнер в сопровождении Гектора и Мариано Рекальде, Майры Мендосы, Андреса Ларроке, Анабель Фернандес Сагасти, Луаны Вольнович и Фернанды Раверты

«Решение Максимо - с позицией для соглашения с Фондом - открыло для нас пример интенсивных внутренних дебатов. Каждый раз, когда он говорит, он расспрашивает нас, и было непросто, где он был. Но он не может управлять блоком, где ищет ситуацию, с которой он не согласен. То, что он сделал, было правильным», - рассказывает Infobae лидер La Campora, находящийся в регулярном диалоге с Киршнером.

Как и в то время, когда он ушел с поста президента блока Фронта Тодос в Палате депутатов нации, близ Киршнера продолжают настаивать на том, что влияние голосования против и демонстрации того, что он может собрать еще несколько мест в 18 лет, которые являются всего лишь Кампорой, не влияют на будущее провинциальный пи-джей, который Киршнер только начинает тянуть.

Киршнер не выступала на мероприятии, которое перонистские женщины провели в Сент-Винсенте в эту субботу. Это была встреча 500 женщин из PJ провинции Буэнос-Айрес, включая конгрессменов, советников, секретарей, чиновников, мэров и сенаторов. Основные выводы заключительного документа заключались в том, чтобы «отметить озабоченность и призвание работать над вопросом, который многие женщины в данный конкретный момент сталкиваются с серьезной проблемой освобождения Аргентины от исторического долга правительства Маурисио Макри и Марии Эухении Видаль, замалчиваемого гегемоном средства коммуникации и защищаются классическими, патриархальными и женоненавистническими судебными органами».

Максимо Киршнер на заседании женского отделения прокуратуры Буэнос-Айреса

В этом четном году национальный депутат начнет гастролировать по провинции и местным пиджеям, которые также примут участие в выборах 27 марта. Это будет первая лакмусовая бумажка для партии при администрации Киршнера. Хотя, как сообщает Infobae, в большинстве округов имеются списки подразделений, есть некоторые очаги конфликтов, нельзя деактивировать: заключенные будут находиться в 13 муниципалитетах. Основное внимание уделяется тому, что произойдет в генерале Пуэйрредоне. В Мар-дель-Плата есть стажер между нынешним президентом Хуаном Мануэлем Рапачолли, который поддерживает альбертизм, и с противоположной стороны Эдуардо Коппола из гильдии Luz y Fuerza, но который пользуется поддержкой главы ANSES и последнего кандидата в мэры от «Фронта всех». Фернанда Раверта.

В Сан-Исидро также будет работать стажер, который расскажет о секторах, составляющих Фронт Тодос. Канцлер Сантьяго Кафьеро продвигает список, выдвинутый Патрисией Кастро, чиновником национального правительства, который будет проходить стажеров против пространства, представленного директором Banco Provincia Себастьяном Гальмарини (Фронт обновления) и Терезой Гарсия (христианство). В этом списке Фернандо «Пато» Гальмарини и Марсела Дюрье занимают первые места кандидатов в Конгресс.

В полиции Буэнос-Айреса надеются, что местные выборы пройдут без серьезных проблем и что фигура Киршнера снова не будет в центре сцены. Поскольку он экстернализировал свою должность соглашением с Фондом, Киршнер получил некоторые явные и неявные взаимные обвинения от бывших начальников ПИ, которые поддерживают Альберто Фернандеса. «Я хочу сказать этим товарищам, что сегодня они обязаны занять национальный банк от нашего имени, чтобы не предать людей. Мы не можем объявить дефолт. Дефолт станет национальной катастрофой», - заявил мэр Хосе К. Паса Марио Исии перед голосованием во время мероприятия, посвященного женскому дню с президентом. В этой речи мужчина из Ла-Паса сказал больше: « Когда список был составлен, они были скрыты. За тридцать дней до этого мы не смогли их найти. Они поставили себя в список, теперь голосуют за то, что нужно Национальной исполнительной власти », - сказал он. Они его не послушали.

Другим лидером, который нацелился на Максимо с именем и фамилией, был бывший мэр Морено Мариано Уэст, который правил округом Первой избирательной секции в период с 1995 по 2015 год, в год, в котором он должен был пойти к стажерам и проиграл кандидату, который затем продвигал Ла Кампору, Вальтеру Фесте. «Максимум, прошу действовать внутри блока, уважать большинство. Забудьте о ведетизме стоять хорошо, как бы ослабить президента. Стань одним из ансамбля. Освободите товарищей, которые страдают, и ищите объятия», они его тоже не слушали. Он также попросил Киршнера уйти из «Пи-Джей Буэнос-Айреса». « Ты уберегла его от взрыва. У вас даже нет условий, чтобы быть авторитетом », - заявил он в своем аккаунте в Twitter. Сегодня Морено возглавляет Мариэль Фернандес, которая является одним из вице-президентов PJ Буэнос-Айреса и поддерживает хороший диалог и отношения с Киршнером.

В ближайшем будущем Киршнер отпустит дни. Он будет следить за выборами в местные органы власти и, возможно, как только проект соглашения с Фондом будет одобрен в Сенате, он пойдет по маршруту Буэнос-Айреса. Это был первоначальный план, который, несмотря на взлеты и падения, все еще остается в силе.

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