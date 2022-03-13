Instagram: руководство по использованию карт и поиску близлежащих отелей или ресторанов

Социальные сети имеют больше инструментов, чем многие знают, и Instagram - одна из тех платформ с множеством различных функций, которые пользователи могут изучить. Одна из основных (хотя, возможно, менее известных) функций, которые представляет Instagram, - это интересная система поиска отелей, ресторанов или общественных заведений по карте.

Можно сказать, что это своего рода Google Maps, где делаются обзоры объектов и показываются фотографии, но с прикосновением социальных сетей. В связи с этим Instagram позаботился о том, чтобы найти оригинальный интерфейс, который выделяется, прост для понимания и, прежде всего, виден невооруженным глазом.

Ключевой фактор, о котором следует помнить, заключается в том, что, в отличие от Google Maps, Instagram - это социальная сеть, в которую ежедневно загружаются миллионы адресных фотографий. Ну, многие из этих мест обычно являются предприятиями, ресторанами, отелями и всевозможными объектами, так что это определенно то, что приложение может использовать и использовать в ваших интересах.

Таким образом, в зависимости от общего поведения постов, созданных в месте, которое интересует пользователя, вы можете узнать о таком веб-сайте больше, чем на любой другой платформе или социальной сети.

Как использовать карты Instagram

Кажется, что этот инструмент Instagram чрезвычайно интуитивно понятен, чтобы вся аудитория могла взаимодействовать без особых сложностей. Поэтому первое, что нужно знать об этой функции социальной сети, это то, что к ней можно получить доступ только со смартфона, а не с компьютер.

Теперь да, ниже Infobae предлагает вам пошаговую инструкцию по правильному использованию карты Instagram:

1. Чтобы получить доступ к этим картам, вам нужно войти на платформу и нажать на увеличительное стекло, которое появляется рядом со значком дома, который появляется в правом нижнем углу.

2. Когда вы введете этот поиск, нажмите кнопку карты в правой части строки поиска, что приведет вас прямо к этому разделу.

3. На экране появится карта с большими пузырьками, показывающими места рядом с пользователем, которые можно классифицировать по туристическим достопримечательностям, отелям, ресторанам, кафе и многому другому.

4. Там у пользователя также будет панель поиска для изучения конкретного сайта, и если он нажмет на учреждение, он увидит краткое описание того, что это за учреждение, часы работы, публикации, в которых они были упомянуты, и их контактную информацию, среди прочего.

Инстаграм карты. (фото: Мета — Фейсбук)

Без сомнения, это инструмент, который, если пользователь научится им хорошо пользоваться и провести небольшое исследование, может быть таким же полезным, как и Google Maps, хотя, конечно, разница между этими двумя приложениями остается.

Как скачать ролики Instagram в видео формате с помощью SSSGram

1. Зайдите в Instagram и найдите ролик, который хотите загрузить, или вы также можете просматривать ленту социальной сети, пока не найдете идеальный пост.

2. Коснитесь трех точек, чтобы открыть параметры видео. Теперь вам нужно скопировать ссылку на видео.

Скачать барабаны. (фото: инстаграм)

3. Откройте браузер и перейдите на SSSgram. Вставьте ссылку в среднюю панель платформы и нажмите кнопку «Загрузить».

Загрузите ролики из Instagram. (фото: SSSgram)

4. Вы увидите катушку в Интернете, а рядом с ней находятся доступные опции. Выберите MP4, чтобы загрузить катушку в видеоформате.

5. Выполнение предыдущего шага откроет окно, в котором вы можете выбрать место для сохранения файла. После завершения этого действия начнется загрузка.

Загрузите ролики из Instagram. (фото: SSSgram)

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