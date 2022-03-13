Внутри секретного немецкого денежного бункера времен холодной войны

В течение многих лет жители процветающей деревни Хохем, в эпоху немецкого ренанса, жили, не зная, что они находятся на вершине золотого рудника.

Фактически, во время холодной войны центральный банк Германии хранил почти 15 миллиардов марок банкнотами в ядерном убежище площадью 1500 квадратных метров под городом.

Деньги, хорошо охраняемые государственной тайной, имели зашифрованное название «BBKII» и должны были использоваться на случай нападения Германии на ее денежную систему.

После холодной войны бункер перешел в руки банка регионального кооператива, а затем фонда недвижимости. В 2016 году его приобрела немецкая пара Манфред и Петра Рейтер, которые превратили его в музей.

Сегодня, опасаясь ядерного конфликта из-за российского вторжения в Украину, интерес к бункеру возобновился.

«Многие из наших знакомых говорили, что у нас есть убежище, и спрашивали, найдется ли им место в чрезвычайной ситуации», — говорит Петра Рейтер.

При посещении сайта они «естественно спрашивают о текущей ситуации», которая кажется «скачком 60 лет назад во времени», сказал он. «Страхи одни и те же».

Внутри, за тяжелой железной дверью, длинные коридоры ведут к камерам дезактивации и офисам, оборудованным пишущими машинками и аналоговыми телефонами.

Основной квартал состоит из 12 клеток, в которых в течение почти 25 лет до крыши хранилось около 18 300 ящиков с миллионами купюр в 10, 20, 50 и 100 марок.

— сотни грузовиков —

На лицевой стороне банкноты почти идентичны немецким маркам, которые циркулировали в то время, но на оборотной стороне они сильно отличаются.

С 1964 года эти билеты доставлялись в бункер грузовиками около 10 лет, и никто ничего не подозревал, даже восточногерманская тайная полиция Штази.

В бункер попал тайный проход из центра обучения и развития для сотрудников Бундесбанка в жилом районе города.

Кохем, расположенный примерно в 100 км от бельгийско-люксембургской границы, был выбран потому, что он был далеко от древнего железного занавеса.

«Жители общины были удивлены, обнаружив это сокровище, которое так долго было спрятано рядом с их домами», — говорит Вольфганг Ламберц, бывший мэр города с населением около 5000 человек.

Помимо 15 миллиардов марок, хранящихся в бункере, в сундуках центрального банка во Франкфурте также находилось почти 11 миллиардов марок альтернативной валюты.

Общая сумма составила около 25 миллиардов марок, что примерно эквивалентно общей сумме денег, циркулировавших в экономике Германии в 1963 году.

- Операция «Бернхард» -

Создавая эти банкноты для борьбы с гипотетической атакой, немецкие власти последовали историческому уроку.

Во время Второй мировой войны нацисты начали операцию «Бернхард», в ходе которой заключенные в концентрационных лагерях должны были производить фальшивые фунты стерлингов с намерением затопить экономику Англии.

По словам Бернда Кальтенхаузера, президента регионального отделения Бундесбанка, «наиболее правдоподобным объяснением, вероятно, было опасение, что фальшивые деньги попадут в железный занавес, чтобы нанести ущерб экономике Западной Германии».

Но создание резервной валюты сегодня «не имеет смысла, потому что в обращении меньше фальшивых денег и меньше наличных платежей», по словам Кальтенхаузера.

В 1980-х годах, с упадком холодной войны и технологическим развитием, было решено, что резервная валюта больше не соответствует немецким требованиям безопасности.

К 1989 году, когда рухнула Берлинская стена, все банкноты были вывезены из бункера, раздавлены и сожжены.

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