В Средней Магдалене субъекты коллективного возмещения отчитываются перед JEP

Субъекты коллективного возмещения (CRS) из муниципалитетов при Территориальном управлении Отделения по делам жертв в Средней Магдалене представили отчет о ходе разбирательства в Специальной юрисдикции по вопросам мира (JEP). Встречи с мирным объединением состоялись в пятницу, 11 марта, и субботу, 12 марта.

Группы, представившие свой доклад в JEP, являются жертвами муниципалитетов Сан-Альберто (Сесар), Нороси (Боливар) и района Барранкабермеха, где проходили собрания. По словам Ампаро Чикуэ, территориального директора Отделения по делам жертв в Средней Магдалене, «это пространство для отчетности является пространством для восстановления исторической памяти каждого из этих CRS. Это беспрецедентное событие на этой территории, поскольку жертвы чувствовали себя услышанными, чтобы иметь возможность добиться правосудия по делам своих родственников, ставших жертвами вооруженного конфликта».

Среди КГД, участвовавших в этом упражнении, - Барранкабермеха CREDHOS, Ассоциация кампесино долины реки Симитарра (ACVC), которая представила предварительный отчет о виктимизирующих событиях и общине муниципалитета Сьенага-дель-Опон, которая представила книжный отчет об исторических память.

Кроме того, присутствовали Сан-Альберто (Сесар), группы Лас-Парселасьонес, Лос-Седрос, Ла-Каролина и Ла-Пас, которые поставили диагноз ущерба во время вооруженного конфликта, которому они подверглись. Как и муниципалитет Нороси (Боливар), в котором была проведена культурная презентация танцевальной группы, в знак желания добиться прогресса в восстановлении своих обычаев.

Цифры из отдела по работе с жертвами. Согласно отчету организации, до 2021 года 125 тысяч мужчин, женщин, детей, семей и населения Магдалены Медио прошли комплексное лечение. По словам Гонсало Гарсии, представителя Объединенного отделения по оказанию помощи жертвам в регионах, планы коллективного возмещения направлены на восстановление новых сценариев в общинах и территориях, пострадавших от насилия.

Из 21 муниципалитета Магдалена Медио, которые составляют границы регионов Сантандер, Антьокия, Боливар, Бояка, Сесар и, в меньшей степени, между Кальдасом, Кундинамаркой и Толимой, коллективное возмещение, которое разрабатывает Территориальная единица, включает восемь общин в этом районе страны

«Такие районы, как Турбей, Мохан, Паухил, Риачуэло, Симакота высокий и низкий и Санта-Крус-де-ла-Колина, а также работа с субъектами коллективного возмещения в Санта-Элена-дель-Опон и Боливаре с применением пяти комплексных мер по возмещению ущерба», - сказал представитель.

С другой стороны, комната распознавания истины JEP получила в эту пятницу во Флоренции (Какета) два сообщения от организаций жертв вооруженного конфликта в этом департаменте. Первый доклад «За наше достоинство мы поднимаем голос» был представлен Фондом человеческого развития IPS Южной Колумбии, Funipsi- Colectivo Mambru и содержит информацию об актах сексуального насилия в контексте вооруженного конфликта.

С другой стороны, второй доклад, полученный JEP, гласит: «Дети земли говорят с исцелением», в котором говорится о фактах вербовки и использования детей и подростков в вооруженном конфликте. Он был представлен этнической общиной корегуахе.

За получение этих сообщений отвечала канцелярия судьи Лили Руэды из Разведывательной камеры. Мантия поблагодарила жертв за доверие к JEP и выразила готовность расследовать акты сексуального насилия и вербовки несовершеннолетних, которые произошли во время вооруженного конфликта.

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