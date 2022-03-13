«Если вы поедете сюда со своим отцом, вы больше не приходите»: свидетельства знаменитостей, которые в детстве страдали от отчуждения родителей

Это шокирующие истории и в то же время трогательные истории стойкости. В них нет злобы или ненависти. Существует прощение и понимание до такой степени, что иногда они кажутся взрослыми по отношению к родителям, которые не могли измерить вред, который они им нанесли. Вот почему баланс их свидетельств — это надежда.

Надеемся, что раз и навсегда лица, ответственные за эти процессы, поймут, что суды по семейным делам переполнены досье, что они должны быть оснащены большим количеством инструментов, чтобы иметь возможность реагировать на эти внутрисемейные конфликты более чем периметрическими и предупредительными мерами, которые позже становятся вечными, что в течение многих лет препятствует связям несовершеннолетнего с одним из его родителей. Что-то неприемлемое, но становится обычным явлением.

Надеюсь, что судьи поймут, что их решения влияют на несовершеннолетних, для которых время имеет совсем другую интенсивность, чем у взрослых.

Свидетельства, из которых здесь приводятся выдержки, также бросают вызов тем, кто отрицает эти реалии. «Назовите его как хотите, но оно существует», - говорит Гастон Рекондо в связи с «отчуждением родителей». В детстве он отказывался встречаться с отцом, чтобы угодить матери, опасаясь быть отвергнутым или объявленным ей выговором.

Истории показывают, как ребенок в конечном итоге берет на себя речь матери или отца, которые препятствуют связи со своим бывшим партнером.

У Дамиана де Санто слезы на глазах, что, когда он воссоединился с отцом после более чем 10 лет, не видя его, он попросил у него прощения: «Мне жаль, что я причинил вам боль, как мальчик, если в какой-то момент я сказал, что не хочу вас видеть...»

«Есть манипуляции с детьми», - говорит Сесилия Допасо, которая, будучи взрослой, смогла оценить борьбу своего отца за то, чтобы сохранить связь с ней в полном объеме. «Сегодня я очень благодарна ему, потому что, несмотря на то, что он был отцом, которого я не хотела видеть, когда я выросла, я очень ценила его: у меня был отец, который любил меня, и он боролся с ней».

Роли Серрано до 15 лет не знал, что его обманом заставили сказать ему, что его мать умерла. Он воссоединился с ней в 30 лет. Он заявляет, что излечился от всех этих страданий. «Люди, которые не могут этого сделать, исцеляют себя, причиняют вред и вредят ребенку, который в будущем может совершить те же ошибки».

Гастон Рекондо снова даст показания во вторник, 15 марта, в законодательном органе в рамках мероприятия по этим вопросам [см. дополнительную информацию в нижней части этой статьи].

ГАСТОН РЕКОНДО: «Я БЫЛ С ОДНИМ, А ОН ПЛОХО ОТЗЫВАЛСЯ О ДРУГОМ»

«Я старалась не показывать, что я тоже люблю других, потому что чувствовала, что они могут на меня разозлиться. Когда я была с мамой, я старалась не говорить ей, что хорошо провела время с отцом. И наоборот. Я всегда старался не попасться на меня из-за различий между ними», - говорит спортивный журналист Гастон Рекондо, которому сейчас 48 лет.

У его родителей были разные критерии, как разместить столовые приборы на столе, поэтому он должен был быть очень внимательным, чтобы помнить правила каждого дома. «На таком уровне концентрации мне пришлось заставить никого из них сказать: «Другой побеждает», — говорит Рекондо, который утверждает, что не помнит о добром диалоге между ними. «Я стал своего рода награбленным», - вспоминает он.

Он был очень молод, когда его родители разошлись и начали вести непрерывную войну через сына. «Я был с одним, и он плохо отзывался о другом. Мне не нравится говорить о хороших парнях и плохих парнях. Но в какой-то момент они упустили из виду тот факт, что могут причинить мне боль».

«Когда мне было всего 10 лет, я перестала встречаться с отцом. Я решила сказать ему, что не хочу его видеть. У него уже была другая семья. Он приехал с социальным работником, и я отказалась его видеть. Я шла к двери школы и сбегала через заднюю дверь. Однажды полиция вернулась домой. Мы не открыли ему дверь. Мы ушли, заперлись в доме друга на десять дней», - говорит он.

Оттуда они отправились на судебное заседание. «Судья сказал мне, что я буду жить с отцом. Мы пошли поесть в Пипо и в середине обеда я помню, задавался вопросом, почему я не видел его год, если не чувствовал его неприятия».

«Назовите его как хотите (отчуждение родителей), но оно существует. Ни один мальчик не хочет, чтобы его мать страдала. Ты злишься на того, кто заставляет ее плакать. Таким образом, они пропитают вас чувством, которое не принадлежит вам. Кому ты будешь доверять в жизни больше, чем маме и папе? В подростковом возрасте ты учишься не доверять, а когда вырастешь, ты учишься любить их обратно, но в детстве мама и папа — твои герои, и если мама говорит тебе что-то, это правда; ты никогда не думаешь, что она может лгать тебе».

«Если твоя мама что-то тебе говорит, это правда; ты никогда не думаешь, что она может лгать тебе»

После года пребывания с отцом он вернулся к матери, и все немного успокоилось. Но затем он нашел раздор в другом месте: «Моим спасением был приход, мой дом, моя сеть».

У Рекондо пятеро детей от двух разных браков. Это мешает им: «Если они говорят вам «дома этого не говорите», это указывает на то, что что-то не так».

Оглядываясь назад, он говорит, что хотел бы, чтобы судья услышал его на глазах у родителей. «Этого никогда не было. Судья никогда не разговаривал со мной. Сказать: «Мы поможем этой женщине», но не удаляя его».

И он упрекает: «Правосудие вытаскивает из этого проблемы, но то, что из него вытаскивают, - это люди».

«Чего не может случиться, так это того, что нет никаких последствий для ложного доноса», - размышляет он, в связи со многими случаями воспрепятствования связям, которые существуют в суде, потому что единственный способ остановить его - это то, что есть последствия».

«Когда мне исполнился 21 год, я приготовила ужин в ресторане, усадила родителей за один стол и сказала: «Удивительно, что им потребовалось 18 лет, чтобы сидеть вместе»».

ДАМИАН ДЕ САНТО: «КОГДА ТЕБЯ СПРАШИВАЮТ ОБ ОТЦЕ, Я СКАЗАЛ, ЧТО ОН УМЕР»

«Когда тебя спрашивают о твоем отце, я сказал, что он умер, что его больше нет, что он умер», - так его наставляла его мать после разлуки. «Вы не можете стоять перед матерью и говорить ей, что у меня есть отец и я хочу его видеть, или перед социальным работником и судьей по делам несовершеннолетних... Вы говорите, что я облажаюсь и собираюсь разрушить жизнь одного из двоих, но эй, я лучше разрушу жизнь того, кто не живет со мной, кто не дает мне приют, еда», - говорит Дамиан Де Санто, вызывая чувства, которые, когда ему было всего 7 лет, побудили его сказать отцу, что он больше не хочет его видеть.

Его родители разошлись, когда ему было 6 лет, а старшему брату было 10. «Моя мать была разбита. Но среди них было много словесной агрессии. Моя старушка была очень жестокой. Он не ударил ее, но я видел трудности, когда пытался сдержать ее и не кричать, потому что она открыла окно и вывела скандал на улицу. Это было потрясающе».

Эти бои продолжались на тротуаре, каждый раз, когда отец приходил искать Дэмиана и его брата. Тем временем прошел парад адвокатов, судей, психологов...

Мать угрожала им: «Если ты поедешь с отцом, ты больше не придешь». Однажды, устав от того, что она не разрешает ему путешествовать с мальчиками, которым тогда было 7 и 11 лет, он искал их в школе и отвез их в Катаратас на неделю. На обратном пути отец оставил их у дверей дома и ушел, но мать не открыла их. Когда стемнело, они взяли такси и отправились в отчий дом.

«Конфликт был настолько большим, что мы с братом сказали папе больше не приходить», - вспоминает он. Его брат видел это так же, но он не осмелился. «Это для создания, которое не защищено... что оно делает, так это то, что там, где вы живете, вы принимаете всю эту реальность и верите, что другого нет».

Ее горло закрывается, и слезы наполняют глаза, когда она вспоминает, как отец старался быть с ним: «Мой папа, который был бухгалтером, работал в центре города, но пил кофе в углу дома, а когда увидел, как я ухожу, он пошел за мной на машине, увидел, как я вошла в школу и пошла на работу. Теперь, когда я отец... он сильный, трудно переварить и понять, как можно попасть в такую ситуацию».

Слезы Дамиана де Санто, когда он вспоминает момент, когда его отец чуть не встал перед ним на колени, чтобы умолять его не отвергать его

И слезы возвращаются, когда воссоединение говорит: «Я не видел его почти 12 лет. В 17, почти 18 лет, я уходила из школы, и я вижу своего старика, стоящего у выхода, я подошла... (он делает паузу, потому что слова не выходят) и он почти встает на колени передо мной, и я сказал: «Вставай, успокойся, я все знаю... не волнуйся, мне жаль, что я причинил тебе боль, если в какой-то момент я сказал, что не хочу тебя видеть, мне нужно возобновить жизнь с тобой». И мы возобновили его...»

Я сказала маме, что встречаюсь со своим стариком: «Мне очень понравится, несмотря на тебя, прости, если у него все плохо, но он мой отец».

«Когда моя мама умерла от рака и он был там. Когда он умер, мы с ним были вдвоем. Через девять месяцев он погиб в дорожно-транспортном происшествии. Через год я потеряла двух стариков. Разлучили 30 с чем-то лет, чтобы умереть почти вместе...» , говорит он с грустной иронией.

Он также объясняет простыми словами, что многие профессионалы, которые должны вмешиваться в эти дела, отказываются видеть: «Это легко, вы говорите ребенку, что его отца нет, что он закончил, что он бросил нас, ограбил нас, что он бросил нас, что он бросил нас, что он ушел с другой женщиной, чтобы создать другую семью, вот и все, я не Я хочу увидеть его больше. Ладно, это не так сложно. Потом начинаешь видеть это её глазами».

«Я благодарен, что он вновь появился в моей жизни, потому что у меня снова появился отец, и я перестал нести ответственность, которую я долгое время нес за ту роль, которая была дана мне, которая была не моей», - размышляет он.

Теперь он задается вопросом, какие правильные судьи принимают столь легкомысленные решения, которые имеют тяжелые последствия. «Для судьи это фраза: вы не можете увидеть своего сына. Нам нужны способные люди с яйцами. Испытание на работе или несчастный случай быстрее, чем семейное испытание. Потому что здесь замешано серебро. Время лечит, но это слишком долго. 12 лет тупика».

Но он заключает: «Я вдвойне горжусь, стариком и собой».

СЕСИЛИЯ ДОПАЗО: «МНЕ СКАЗАЛИ, ЧТО ПАПА ВОЛК...»

Родители Сесилии Допазо разошлись, когда ей был один год. В начале все сложилось хорошо. Я видела его по четвергам и воскресеньям. Хуже того, когда ей исполнилось 5 лет, мать отвезла ее в Майами на 15 дней. Но однажды там он сказал: «Мы не вернемся». «А папа? Вы его предупредили?» «Да». «И что он сказал?» «Ничего страшного».

«Я помню, что это привлекло мое внимание», - говорит Допазо в своих показаниях. Я учился в дошкольном учреждении, а затем в первый класс. Раньше я играла с папой, который звонил мне по телефону. Но этого не произошло. Прошло полтора года, когда я ничего не знал об отце, пока мама не стала подругой, и мы вернулись в Аргентину, потому что у моего отчима здесь родился сын».

По возвращении воссоединение было трудным. Она понимала испанский, но не говорила на нем, а ее отец не говорил по-английски. В довершение всего они поселяются со своей матерью в Чиполлетти, Рио-Негро. Судья установил, что Сесилии приходилось каждые 15 дней ездить к отцу. «Полтора года все было так. Мне не нравилось путешествовать в одиночку, и меня никто не спрашивал. Мне было страшно, и это не сыграло в пользу моего отца».

Затем они вернулись в Буэнос-Айрес, но ситуация не улучшилась. «Моя мама не [все, что исходило от отца], и мой папа не бросал мою маму, и с тех пор, как мы вдвоем, это был способ отказать мне, потому что я была обеими. Поэтому, когда я пришла в дом отца, все, что связано с английским, было запрещено, мне приходилось делать вид, что всего этого не существует, я была одной половиной, когда была с одной половиной, а другая половина с другой, это не было целым никогда».

«Моя мама не способствовала моим встречам с отцом и даже мешала отношениям. Она плохо говорила со мной о моем отце, который не тратил достаточно денег, который был дешевым, который предал ее, когда они были в паре, о многих вещах, которые оставили ее неправильной, и что она не должна была мне рассказать. Внезапно он очень плохо заговорил со мной, а потом зазвонил звонок, и он сказал: «Твой отец ищет тебя», и мне пришлось пойти с тем человеком, который сказал мне, что он монстр».

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Терапевт помог ей продвинуться вперед: «В 12 лет я пошла к психологу, и это было очень хорошо, потому что цель этого анализа заключалась в том, чтобы начать видеть отца своими глазами, а не глазами мамы».

«Они сказали мне, что мой отец - волк, а он не волк».

Сесилия узнала о масштабах борьбы своего отца только после его смерти. Ей было 40 лет. Вторая жена отца подарила ему коробку с бумагами. «Там я нашла все документы, которые делал мой отец (когда мать отвезла ее в Майами). Обложка была «Похищение детей». Это было трогательно, потому что, с одной стороны, были все эти бланки и марки, а также бумаги и бумаги моего старика, делающего счета, видя, кто спросил его, какие деньги, чтобы иметь возможность путешествовать, потому что он не был в свободном положении. Итак, сначала, чтобы получить визу, было мало ресурсов, мы говорили о 75 году, не было телефонов, у меня не было знакомых в США. Были счета за билет в рассрочку. Но я вернулся как раз перед тем, как он путешествовал».

«Есть манипуляции с детьми», - заключает он. Вы должны спросить мальчика и выслушать его, но не обязательно делать то, что он хочет. Он не может решить. Я не помню, чтобы врала, но я скучаю по вещам».

«Мой отец был интровертом. Она проявляла интерес к твердым фактам, но, будучи девочкой, некоторые из этих вещей беспокоили меня. Сегодня я ему очень благодарна, потому что у меня есть папа, я выросла с папой, даже если он отец, которого я не хотела видеть, он был отцом, который настаивал на встрече со мной. Он был для меня очень раздражающим отцом, но которого я очень ценил, когда был большим. Что касается вашего психического состава и вашей самооценки, это совсем другое, что ваш отец боролся за вас. Это очень важно для вашей личности, чтобы понять, как вы сформированы, это фундаментально, основательно. И у меня был отец, который любил меня и боролся с ней», — говорит она.

РОЛИ СЕРРАНО: «МОЯ БАБУШКА ВЫГНАЛА МОЮ МАТЬ И ЗАБРАЛА ДЕТЕЙ»

Когда он вспомнил Роли Серрано, ему сказали, что его мать умерла. Он и его сестры жили в Сальте с несколькими дядями, пока отец работал.

Этот тайно женился от семьи. Её бабушка и тёти вели войну с матерью. Отец начинает плохо себя вести, принять это, он становится жестоким. Она бросает его и переезжает жить в Сальту. «Огромный героизм», говорит Роли, для молодой женщины, которой было всего 20 лет. «Он используется в качестве слуги в доме семьи, которую знали мои тети. Они забрали ее детей и вышвырнули. Ее посадили на поезд до Буэнос-Айреса. Это зависело от моих теток и бабушки, но папа не мог защитить это».

«С добрыми намерениями, но плохими идеями мой отец оставил нас с этими богатыми ребятами, чтобы дать нам образование, но они относились к нам как к домашней прислуге. Меня посадили под стражу, потому что я был очень мятежным. В 8 лет мы переехали жить в Буэнос-Айрес. Я все еще совершал акты вандализма. Они избили меня кнутом на площадке для барбекю на дне земли. В 13 лет я вижу дядю, идущего с кнутом, и я хватаю бутылку, разбиваю ее и говорю ему: если ты меня тронешь, я тебя убью. Я схватила маленькую сумку и ушла из дома».

У Роли Серрано самое тяжелое детство. Однако он говорит с признательностью своих родителей, вне упреков. «Я вернулся в Сальту, но бабушка не приняла меня у себя дома. Я начала жить на улице. Но от отца я научился культуре работы. Поэтому, несмотря на то, что я спал на улице, я работал, когда мне было 15 лет, я хорошо выжил, взял напрокат квартиру. А потом я воссоединяюсь со своим отцом. Он не знал, что я подвергаюсь насилию. «Я бы предпочел быть полевой пешкой, но буду с тобой», — сказал. В середине этой беседы он признается мне, что моя мать не умерла. Вот где драка была еще хуже. Я не видела его уже пять лет. У меня был прогресс. У меня всегда хватало ума, чтобы избежать маргинальности, которая была вокруг меня. Пока в 76-м я не получу колимбу. Я заканчиваю среднюю школу в Ла-Колимба. Он пел в камнях или загружал свои сумки в терминале. Он всегда менялся. Я встречаюсь с группой артистов и начинаю изучать театр. А я вернусь в Буэнос-Айрес».

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Серрано вспоминает, что он искал свою мать в матерях одноклассников, он стремился к принятию и привязанности. И в этом поиске он реформировал свой характер. «Это упражнение сильно изменило мой характер. Это нужно принять».

В 30 лет он узнал, где работает его мать, и явился ему. «Она была абсолютно удивлена, увидев меня. Эта встреча была очень сильной для нее, но она также совершила ошибку, которая не смогла обелить эту историю с другими своими детьми. Я сказал: «Я хочу познакомиться со своими братьями и сестрами». И она сказала: «Да, но не говори им, что ты их брат, я сказала, что ты двоюродный брат».

Некоторое время спустя его разыскивает одна из его сводных сестер. Он рассказывает ему, что каждый раз, когда видел его по телевизору, он болел и плакал, но не говорил им, почему. Пока однажды, когда он обедал с Миртой Легран, его мать увидела его и в слезах сказала им: «Тот человек, которого зовут Роли Серрано, твой брат».

«И там моя младшая сестра принимает решение искать меня, и я была так счастлива, и она рассказывает мне ту часть истории моей мамы, которую я не знал. Со временем я понял бедную жизнь, которая коснулась его. Вот когда я говорю хорошо, что отказ сделан, я хочу быть с этой женщиной, которая страдала так же сильно или больше, чем я. Это исцеление. Люди, которые не могут этого сделать, наносят вред и вред ребенку, который, возможно, в будущем, если его не удастся вылечить, будут совершать те же ошибки».

ПРЕПЯТСТВИЕ ДЛЯ УВЯЗКИ КАК ФОРМА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ

Свидетельства, опубликованные в этой статье, являются частью серии интервью, подготовленных НПО Childhood Compartida, которые можно увидеть полностью на канале YouTube этой ассоциации под названием «Trapped». Цель состоит в том, чтобы распространить проблемы, препятствующие контактам, вмешательство родителей и неудачи судебных процессов по семейным делам в нашей стране. В следующий вторник, 15 марта, в 11 часов утра Гастон Рекондо снова даст показания, на этот раз в зале Монтевидео Законодательного собрания Буэнос-Айреса, за столом на тему «Препятствие увязыванию жестокого обращения с детьми и психологического насилия как формы жестокого обращения с детьми», в котором также примут участие Мариана Васкес, психолог, Фатима Сильва, адвокат, и Маурисио Луис Мизрахи, бывший судья Палаты.

«Потому что именно через ссылки создается Identity», и, следовательно, «нарушать ссылки - это нарушать идентификационные данные», говорят организаторы.

Количество мест для посещения ограничено, поэтому вам необходимо зарегистрироваться по этому адресу электронной почты: candela@infanciacompartida.org

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