«Я не хочу будоражить совесть, я сделал книгу, чтобы люди могли читать и наслаждаться ею»: Рафаэль Таррадас Булто представляет «Долину архангелов»

Амальгама литературных жанров и влияний, обрамленных в столь же увлекательный и ужасающий период истории, представлена нам Рафаэлем Таррадасом Булто в его последней книге «Долина архангелов». Булто, промышленный дизайнер по профессии, передает свое очарование историей и искусством в написании «El Heredero» (2020), бестселлера в течение первых двух лет пандемии, отражающего времена Гражданской войны в Испании, в отличие от этого последнего выпуска (2022), в котором изображена пересечение между Барселона, Матансас и Гавана между 1864 и 1869 годами, чтобы изобразить креольскую элиту кубинских королевских сахарных заводов, ферм, где выращивали и перерабатывали тростник для получения сахара, рома и других спиртов, рассказанную всезнающим голосом в 27 главах и эпилогом.

Автор очень хорошо знает свои мотивы и признает, что его книга посвящена позорным и естественным социальным темам, характерным для захватывающего и опасного исторического периода, подпитываемым реальными событиями, подкрепленными подробным процессом исторической документации, затрагивающей повседневную жизнь лагерей, великолепие правящего класса и контраст от маргинальности к крупным политическим событиям, чтобы обнаружить свет и тень сложных персонажей, которые в основном представляют голос угнетенных и рассказывают о жизни, которую они вели в неофициальной истории.

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«Долина архангелов» демонстрирует сложность романа, он приближается к элементам саспенса, включает в себя готические истории и, среди историй любви и амбиций, ресурсы мелодрам того времени, которые он рассказывает.

Зачем писать историю? Зачем делать книги с историями других времен, которых нет в настоящее время?

Я люблю историю, мне кажется, что в ней больше магии, чтобы объяснить, как все было раньше, чтобы иметь возможность распознавать вещи с этого момента в вещах прошлого, которые вы можете отождествлять с прошлыми временами. Мы все время проходим через некоторые неровности, и когда вы оглядываетесь назад, может быть, они подбодрят вас, увидев, что мы проходим через новые выбоины, что мы уже преодолеваем их и продвигаемся вперед.

Мой предыдущий «Heredero» вышел как раз тогда, когда началась пандемия, и люди были в ужасе от тех дней, но они сказали мне, что чтение книги дало им надежду, потому что речь идет о людях, с которыми происходят ужасные вещи, но которые преодолели их, всегда в конце вы должны увидеть свет в конце туннель, чтобы повторить попытку. История делает вас более абстрактным от реальности, она учит вас и сейчас, и это меня интересует.

Есть ли общая связь между этой первой книгой «Гередеро» (2020) и «Долиной архангелов» (2022)?

Долина Архангелов начинается в 1864 году, а другая книга - в 1906 году, если вам пришлось пересмотреть хронологически, это две совершенно независимые истории, но есть намек на то, что тот, кто прочитал и усвоил много, сможет идентифицировать ее. Обе книги начинаются в Барселоне, откуда я родом, есть также небольшая ссылка, но это две разные истории.

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Вы рекомендуете какой-либо порядок, чтобы подойти к чтению двух книг?

Сначала «Долина архангелов», хронологически это раньше, но на самом деле они могут делать это по своему усмотрению. Я рекомендую эту книгу сейчас больше, потому что ее читают много людей, и мне приятно обсуждать ее с людьми, она также доступна для продажи, так как для первой книги, возможно, больше нет мест, где она есть. «Эль Валье» рассказывает о времени сахарных плантаций на Кубе на последнем участке испанской колонии и «Эль Хередеро» в годы гражданской войны в Испании в тылу войны, нет сражений, очень мало войны, но такова окружающая среда.

У них есть параллель, что они являются мирами, которые заканчиваются, потому что гражданская война в Испании сильно изменила страну, вторая книга посвящена последней стадии рабства производителей сахара на Кубе, потому что тогда она продолжалась несколько лет, но без рабов. Это очень гламурное время, если хотите, огромного богатства, больших удач, большого процветания, но также и глубокой несправедливости, это контраст гламура, роскоши и яркости с тьмой, которая является бедствием, подобным рабству.

Каково решать социальные проблемы, такие как рабство, в свете таких времен, которые определяются мобилизациями и новыми разговорами, нарративами, в которых сбивают статуи работорговцев?

Они часто спрашивают меня, хочу ли я взбудоражить совесть и не хочу их разбудить, мой ответ «нет», правда в том, что я сделал книгу, чтобы люди могли читать и наслаждаться ею. Это книга, созданная в то время, когда неизбежно приходится говорить о рабстве, потому что вы не можете перестать говорить о слоне в гостиной, вы должны говорить об этом. Я думаю, что вы должны понять рабство глазами настоящего времени, всему обществу того времени очень трудно понять его глазами настоящего времени. с книгой вы сможете войти туда и понять некоторые вещи.

Например, много говорят о рабстве, но ничего не говорится о том, что наемный работник в то время жил намного хуже рабов из-за того, что очень легко объяснить факт, согласно которому работорговля запрещена, а это означает, что на Кубу могут приехать не более рабов, а те, которые существуют по-прежнему являются рабами, рабство не отменено, торговля людьми.

Статуя бывшего премьер-министра Великобритании Роберта Пила в Глазго, Великобритания. EFE/EPA/Роберт Перри

Рабовладельцы задаются вопросом: «Что станет с нашим бизнесом, если больше не будет рабов?» , первое, что они делают, это определяют, что у них есть рабы — это роскошь, которую они должны поддерживать, они должны заставить их меньше умирать, не потому что они были благотворительными, а из-за производительности, они немного улучшили свою еду, одежду, они все еще жестоки, и их нельзя отмыть, и в параллельно они начинают нанимать людей, прежде всего китайцев и галисийцев, поскольку они неграмотные, они заставляют их подписывать контракты, в которых говорится, например, что они принимают физическое наказание, им говорят, что им дадут одежду, которую потом не дают, в которой им дают минимальную заработную плату, и они дают очень мало еды, но почему? , если один сотрудник умирает, они нанимают другого, но если раб умирает, у них больше нет. Наемные работники действительно жили в рабстве, на самом деле, намного хуже, чем рабы, рабам дали хорошие крыши, куда не проникала вода, потому что они являются вашей собственностью, с параллелизмом террора, арендованным автомобилем и имущественным автомобилем, на имущество, которое вы меняете шины, меняете масло и фильтр, вы не хотите получить ущерб; если арендованный автомобиль пачкается вы возвращаетесь и арендуете еще один, работник был арендованным автомобилем.

Гаспар Янга возглавил одно из восстаний чернокожих рабов в Новой Испании (фото: MediaTeca/INAH)

Когда мы говорим о рабстве, это ужасно, и я ни на секунду не хочу, чтобы это истолковывало, что я хочу обелить эту тему, потому что это то, что меня пугает, на самом деле спандо расширилось, это было гораздо хуже не только для рабов, но и для наемных работников, весь полевой персонал на Кубе был ужасен. обрабатывали. Любой, кто читает «Долину архангелов», увидит, что это очень явная дань уважения, великие персонажи в основном являются рабами, и я объясняю жестокость, с которой с ними обращались, я думаю, что историю нужно изучать и нет необходимости отдавать дань уважения работорговцу, точно так же, как и с ревизионизмом, вы можете начинать с чего-то и не заканчивать никогда, потому что в каждом веке было сделано так много всего. Я всегда думаю об одном и том же, что о нас скажут в ближайшие 150 лет? Может быть, мы будем делать совершенно неправильные вещи, делать это и не верить им, имея мебель за 1600 евро, пока люди голодают... Как это? Это отражение.

Вы хотите каким-то образом выступить с критикой или все это часть повествования?

Общей нитью истории является не рабство, в «Унесенных ветром» (1939) нить - это не рабство, а рабы, это система, которая была собрана, в которой есть очень несправедливая часть, которая изменится и заставит все измениться. что, когда они приедут, они понимают, что там за этим стоит очень большая несправедливость. Что касается критики, я думаю, что она появляется одна, я не стремлюсь научить читателя думать, я даю ему инструменты, он читает книгу и оттуда делает свои выводы. Вся имеющаяся в нем информация хорошо документирована и контрастирована, но это не трактат о рабстве и не о колониальной эпохе, это книга о любви, приключениях, часть триллера, и я думаю, что это очень приятное путешествие, и, как и во всех поездках, иногда вы серьезно удивляетесь, потому что это даст вам чувства.

Обязательный кредит: фотография Грейнджер/Shutterstock (8688644a) «Унесенные ветром», 1939 г. Вивьен Ли и Хэтти Макдэниел в сцене из фильма. «Унесенные ветром», 1939 г.

Как ваш процесс написания подкреплялся историческими исследованиями и документацией?

Когда я пишу книгу, я знаю, как она начинается, я знаю, чем она заканчивается, и в середине есть небольшие вехи. Я знаю, что имею дело с историческим процессом, и я знаю, что в 1868 году гениальная, романтическая Испания, с которой я наиболее тесно взаимодействую, стала той темой, с которой я начинаю развивать историю, в данном случае это история сахарных заводов на Кубе. Оттуда я шаг за шагом документирую, если они прибывают в Гавану, сколько времени нужно, чтобы добраться до этого места, какой тип лодки использовался, сколько времени это заняло, какие люди путешествовали на лодках этого типа, а какие на другой, как была плантация, какой у них был дом, какой тип инфраструктура; с одной стороны, вся эта документация, которую я взял из книг, не думаю, что об этом много информации, трактаты по истории с тем, что охватывает одна часть, но я также попросил издателя поддержать двух историков для самых особых деталей, таких как знание того, как высший класс леди, одетая в Гаване определенного года, что легко заставило бы меня изобрести и сказать, что «они пошли в Carmen fashions и сшили там платье», но я получил поддержку ученых по этому вопросу.

Что вы сейчас читаете?

«Соловей» Кристин Ханна - это книга о Второй мировой войне с двумя сестрами, живущими в оккупированной Франции, это время, которое меня очень интересует. Я также читаю книгу Мариана Рохаса Эстапе, которую я никогда раньше не читала под названием «Найди своего витаминного человека», в которой также рекомендуется моя книга (смеется), рассказывается о людях вокруг вас, которые могут быть так называемыми «токсичными людьми», и рассказывается о «витаминных людях» и о том, как найти людей, которые помогут вам воодушевить ваша жизнь, чтобы делать все, что вы хотите, и сделать все лучше. Автор - испанский психолог и врач, которого я люблю читать, потому что это дает понять, иногда врачи настолько отстают в своей мудрости, что создают барьер, и вы никогда не понимаете их полностью, но это не так с этой книгой.

Вы знакомы с латиноамериканской литературой?

Совсем недавно я прочитала книгу под названием «Когда парень остановился», написанную венесуэльской женщиной по имени Адриана Ньюман, у нее есть отличная история о девушке, которая находится в Каракасе и открывает исследовательскую группу, там она обнаруживает коробку, которую спрятали от нее родители, они забирают ее, а когда умирает отец, возвращают ее и она узнает, что ее отец еврей, изгнанный со Второй мировой войны, раскрывает все, что ему нужно было сделать, чтобы избежать того, чтобы быть блестящим бизнесменом, коллекционером исключительного искусства, а его дочь пишет эту книгу, которую я считал невероятной.





синопсис

«Барселона, весна 1864 года. Габриэль Горкс, молодой и единственный наследник барона Санта-Понсы, не знает, что делать со своей жизнью. Он не хочет становиться кем-то, кто стоит на якоре в старые времена, как его отец и его темный особняк в Готическом квартале, в то время как, на небольшом расстоянии, расширение Барселоны начинает расти, ярко и воздушно, как обещание будущего, с его спиной к морю. Пепа Гомес безнадежно живет в пляжном баре, опустошенном ветром и песком, от которого ему не терпится навсегда отказаться. Санта Грасиела только что прибыла в порт Барселоны, сказочный клипер, который является самым быстрым способом добраться до другой стороны Атлантики. Совсем скоро Габриэль и Пепа начнут на своей палубе новую жизнь, которую они так сильно желают: их судьба, Долина Архангелов, где сахарные гении виадеров, Серрано и Аббад жили вместе в гармонии и роскоши до первого из серии жутких убийств.

История, которая на фоне глубокой несправедливости рабовладельческой системы, хрипов испанской империи и красоты райского пейзажа рассказывает нам о пропасти между бедными и богатыми, между хозяевами и рабами и о безграничных амбициях женщины, которая пришла все нарушить».











