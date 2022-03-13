Как узнать, какие приложения получают доступ к личным данным в Windows

Хотя многие не верят в это, приложения, которые используются в операционной системе Windows (а также приложения в macOS) доступ к информации, хранящейся в вашей личной учетной записи Microsoft. Это может идти вразрез с желаемой конфиденциальностью, поэтому вам необходимо точно знать, какое программное обеспечение делает это, чтобы вы могли предпринять соответствующие действия.

Это происходит как в приложениях для повышения производительности, так и в играх, поэтому пользователи могут подвергнуть риску свою личную информацию. Причина этого заключается в том, чтобы иметь достаточно информации, чтобы при возникновении проблем с компьютером при его восстановлении у вас могло быть почти то же самое, что и раньше.

Важно знать, что данные хранятся в облаке, что может быть сложно для многих людей, поскольку у многих компаний мало свободы действий, когда дело доходит до кибербезопасность.

Поэтому каждому пользователю рекомендуется просмотреть список приложений, которые имеют доступ к вашим данным, чтобы проверить, нужно ли это или нет.

Как проверить информацию о приложениях, установленных в Windows

Чтобы выполнить все шаги, необходимо, чтобы пользователь использовал выбранный интернет-браузер (он отлично работает как в Chrome, как и в Edge, чтобы привести примеры).

Теперь да, затем шаг за шагом:

1. Посетите веб-сайт контроля учетных записей Microsoft, используя эту ссылку. Вы должны предоставить свои личные данные для входа в систему, как обычно.

2. Теперь нажмите на опцию Конфиденциальность на верхней синей ленте. После этого появится новый экран, где вы сможете увидеть всю информацию, связанную с этим разделом учетной записи.

3. Прокрутите вниз, пока не найдете поле «Приложения и службы». Нажмите на нее, чтобы получить доступ к интересующей вас информации.

4. Откроется новая вкладка, где отображается список приложений, и, нажав на опцию Подробности в каждом приложении, вы сможете увидеть, есть ли у вас доступ к вашим личным данным. Если да, вы можете принять меры, например прекратить использование приложения или нажать кнопку «Удалить разрешения».

5. Теперь вам нужно выполнить эти шаги для каждого приложения, у которого есть вопросы, и все. Вот и все.

Параметры конфиденциальности в Gmail. (фото: Gmail/Хосе Арана)

Windows 11 позволит вам создавать вкладки в проводнике

Если все подтвердится, одна из больших потребностей, существующих в этом инструменте интеграции операционной системы Microsoft, будет удовлетворена. Благодаря этому будет намного проще управлять несколькими открытыми окнами, и нет необходимости использовать дополнительные требования к компьютеру.

Мы говорили о том, чтобы включить использование вкладок в браузере, о чем говорили в течение длительного времени, и, похоже, это происходит на этот раз.

Это то, о чем пользователи давно просили, поскольку MacOS предоставляет эту возможность (что также занимает много времени). Фактически, окном Explorer можно управлять так же, как и различными страницами, используемыми в интернет-браузере.

Проще говоря, пользователям, наконец, не придется многократно использовать комбинацию клавиш Ctrl+Tab для переключения на другую, которая оказалась менее эффективной.

Проводник в Windows 11. (фото: Майкрософт)

Было несколько раз, когда считалось, что вкладки появятся в проводнике файлов, до такой степени, что в Windows 10 они появятся (все из-за появления наборов, предоставляющих эту возможность), но это было не так.

В конце концов этого не произошло, и Microsoft должна наконец-то забыть об этой функции. Кстати, его можно использовать со всеми видами тем без проблем, а кроме этого, все хорошо интегрировано, так как даже эффект переполнения можно увидеть на разделенном изображении.

Однако фирма не уточнила, когда он будет доступен для всех пользователей.

Окна 11. (фото: Twitter/Рафаэль Ривера)

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