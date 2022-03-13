Герта Берлин уволила тренера, чтобы спасти себя от понижения

БЕРЛИН (AP) — Герта Берлин уволила тренера Тайфуна Коркута в воскресенье, в отчаянной попытке спасти себя от унизительного понижения амбициозного клуба Бундеслиги.

В заявлении Герта также подтвердила «немедленный» уход технического помощника Илии Арачича и что преемник будет объявлен «как только будет выяснено перемещение персонала».

Коркут получил возможность скорректировать курс Герты после замены Пала Дардая в ноябре прошлого года, но поражение «Боруссии Менхенгладбах» со счетом 2:0 в субботу стало пятым подряд в чемпионате Германии. Он также растянул свою серию игр без победы до девяти.

Они также опустились на предпоследнее место в таблице, в зоне прямого вылета, и осталось сыграть восемь свиданий.

Герта до сих пор не смогла победить в 2022 году и была исключена из Кубка Германии после того, как в январе упала до соперника Union Berlin.

Коркут, бывший турецкий интернационал, не несет исключительной ответственности за проблемы Герты, чем объясняется его терпение. Но Герта чувствовала, что ей нужно сделать еще один чистый лист, чтобы достичь спасения.

Преемник Коркута станет седьмым тренером клуба с тех пор, как бизнесмен Ларс Виндхорст начал инвестировать в клуб в июне 2019 года. Виндхорст не получил прибыли от инъекции в 374 миллиона евро и выразил свое разочарование, критикуя руководство спортивного менеджмента команды.

Виндхорст жаждет поставить Герту в элиту Европы, но клуб не выходит из одного кризиса, чтобы войти в другой. Компания Windhorst стала участвовать через свою инвестиционную группу Tennor.

Следующий матч Герты состоится дома против «Хоффенхайма» в следующую субботу. Хоффенхайм, который в субботу сыграл вничью со счетом 1:1 с лидером мюнхенской «Баварии», изо всех сил пытается попасть в следующий выпуск Лиги чемпионов.