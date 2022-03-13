Херардо Моралес: «Итак, Микки Маус правит, следующей администрации придется пересмотреть долг»

Жужуй Херардо Моралес был единственным из оппозиционных губернаторов, который просил одобрить соглашение о расширенных льготах, которое правительство согласовало с Международным валютным фондом (МВФ). До конца этой недели обсуждался вопрос о воздержании или отклонении законопроекта исполнительной власти «Вместе за перемены» (JxC). Наконец, оппозиционная коллегия отдала президенту Альберто Фернандесу около 111 голосов «за». Без этих завещаний правящая партия не получила большинства голосов и потерпела крушение из-за неопределенности.

В это время Моралес посещает земли Дубая, роскошного города Объединенных Арабских Эмиратов. Он уехал в пятницу утром в поисках инвестиций, сопровождая официальную делегацию лидеров перонизма «Великого Севера».

В телефонном разговоре с Infobae радикальный губернатор выделил голосование в нижней палате как «в высшей степени позитивный» факт, похвалил Серхио Масса за его «артикулирующую» роль в переговорах и стал одним из немногих крупных оппозиционных голосов, которые до этого воскресенья отвергали агрессию пострадала вице-президент Кристина Киршнер в своем кабинете. Однако он пессимистично отнесся к выполнению соглашения с МВФ: « Если правит Микки Маус, следующему правительству придется пересмотреть долг ».

- Как вы оцениваете среднюю санкцию закона, разрешающего правительству пересмотреть задолженность с МВФ?

- Это было в высшей степени позитивное событие, проявление триумфа диалога над глупостью. Он проиграл раскол и клеветнический чемпионат, который исходит от «Фронта всех и вместе за перемены». Я поднимаю диалог на эту тему с декабря и «воспринимаю», как мы говорим в Жужуе, как «лошадь на подъеме». Я думаю, что наконец-то на «Вместе за перемены» была возложена большая ответственность. Мы должны проанализировать этот триумф диалога и не действовать с радикальными иррациональными вспышками, например, когда ПРО покинула помещение на сессии 1 марта или отклонила бюджет на 2022 год.

В ходе голосования было видно, что Фронт Тодоса сломан. Максимо Киршнер пропал без вести, и десять депутатов из восьми губернаторов проголосовали против. Вингеры собрались вместе: в итоге Милей проголосовал с Дель Каньо и Максимо. Это Аргентина, из которой нужно убираться, людям надоело сражаться . Необходимо укреплять «Вместе во имя перемен» в диалоге с секторами, ответственными за перонизм, которые находятся на всеобщем фронте и в правительстве. Очевидно, я не имею в виду Кампору или левый сектор. Но мы должны поддерживать диалог, потому что нужно принять важные законы, и тем более, если нам придется управлять страной в 2023 году.

- В ходе этих дебатов вновь были выявлены политические разногласия и противоречия в «Фронте всех и вместе за перемены».

- Самые серьезные разногласия в «Front of All». Вы не можете поверить, что части правительства голосуют против закона о рефинансировании долга перед МВФ и ставках на дефолт, это не приходит мне в голову. Что мы видим в «Вместе за перемены», так это то, что существуют разные взгляды. «Ястребы» должны пойти на перемену и выпить липового чая; успокойтесь. Нам нужен правительственный план с активной повесткой дня. У этого правительства нет плана, и оно плохо управляет.

- Были ли секторы в «Вместе за перемены», которые хотели помешать утверждению соглашения?

- Да, конечно, были. Именно они задают мне вопросы с декабря, когда я сказала, что хочу диалога. В четверг вечером некоторые поднимали вопрос о воздержании. А двумя днями ранее сектора ПРО хотели отклонить. Вот почему PRO был обеспокоен твитом, который я сделал, и что я не упомянул их среди тех, кто ответственно относился во время дебатов . Но это было немного несправедливо, были лидеры ПРО, которые относились ответственно.

— Кто такие лидеры ПРО, у которых не было ответственного отношения?

- Я не хочу называть имена, это то, что нужно говорить внутри себя.

Сообщение Херардо Моралеса в Twitter, которое расстроило PRO

- Как бы вы объяснили избирателю из жесткого ядра «Вместе за перемены», что приняли эту половину санкции? Многие отрицают наличие какого-либо диалога или соглашения с правительством.

- Эта жадность к расколу все еще существует в наших электоратах и в электорате Фронта Тодоса. Что нам нужно делать в политике, так это поступать правильно. Пока мы занимаемся подобными вещами, люди будут ценить это в долгосрочной перспективе. Если нам не нужно прыгать в пустоту, мы должны выйти из чередования реторгады, последних двух хороших лет Криситны, двух плохих наших, двух плохих лет Альберто. Вы должны уйти оттуда, и вам сойдет с рук политика, программы и ответственность за центр.

- Изменилась ли политическая сцена в Аргентине после голосования?

- Серьезные события произошли во Фронте Тодоса и в политической структуре правительства, но говорить о том, что политика изменилась, было бы преждевременно. Эти нарушения справа и слева от двух великих коалиций страны не случайны. Мы должны все исправить. Людей не волнуют ссоры политических лидеров, их волнует то, что мы решаем их проблемы.

- Серхио Масса получил высокую оценку за его выступление во время дебатов в депутатах. Вы видите в нем одну из фигур перонизма, которую JxC должен добавить в качестве союзника?

Мне не кажется, что «Вместе за перемены» стоит добавить Серхио в качестве союзника, он уже принял политическое решение. Это было в 2015 году, когда мы подняли вопрос о создании большой коалиции и потеряли эту позицию на конгрессе UCR в Гуалегуайчу. Я друг Серджио. Я ценю, что он был артикулятором диалога в Палате депутатов, он позволил нам, аргентинцам, иметь закон, который избегает дефолта и уважает долги. Серхио сыграл центральную роль в достижении этой цели .

«Серхио Масса позволил нам, аргентинцам, принять закон, который избегает дефолта и уважает долги», - сказал Херардо Моралес (Фото: Лучано Гонсалес)

- В Хунтос за перемены много критиковали экономическую программу, которую министр экономики Мартин Гусман закрыл совместно с МВФ. Как вы думаете, придется ли пересмотреть долг в будущем правительстве?

— Долг в ближайшие годы является непогашенным. Если Микки Маус управит, следующему правительству придется пересмотреть переговоры . Недостаточно затянуть веревку для всех. Это не относится и к Фронту Всех, у которого есть серьезный перелом, равно как и для нас, если мы намерены снова управлять страной. И для страны это тоже не работает. Мы не несем ответственности за эту программу, утвержденную правительством. Мы работаем над серьезной государственной программой, которую планируем завершить к концу 2022 года. Теперь ни у кого нет плана: ни у правительства, ни у оппозиции. Тот, кто говорит это в оппозиции, лжет.

- Правительственный сектор обычно критикует Альберто Фернандеса, потому что это соглашение с МВФ подразумевает своего рода «совместное управление» и передачу суверенитета над экономической политикой. Соответствует ли он этому образу?

- Мне тоже не нравится выполнять рекомендации Валютного фонда. Это выражение потери автономии из-за властности и безответственности. Такова наша реальность, которую не хочет принимать Максимо Киршнер, который считает, что решает политологическую работу на эту тему. И теперь я не думаю, что Кристина хочет его видеть.

- Поскольку он упоминает Кристину Киршнер, поразительно, что ни один лидер организации «Вместе за перемены» не высказался против нападение на офис вице-президента...

- Я полностью отвергаю эту агрессию и сочувствую ей. Я отвергаю насилие и жестоких людей, которые переусердствуют. Они не понимали, что мы восстановили демократию, чтобы выразить себя в мире .

Атака камнями в офисе Кристины Киршнер (Николас Штульберг)

- Нужно ли говорить «Вместе за перемены» более решительно?

- Дело в том, что они также напали на Конгресс. Но эй, она была у него в офисе. Сложилась сложная ситуация. Я полностью отвергаю это.

- В провинции Жужуй инициатива по реформированию конституции уже давно стоит на повестке дня. Будет ли реформа, которая восстановит перевыборы?

- Да, конституционная реформа стоит на повестке дня, но я не думаю, что она есть. Не будет и реформы для переизбрания губернатора. Я несу ответственность за управление провинцией, но проект, который у меня есть, заключается в том, чтобы оспаривать президентство нации. Я хочу стать президентом. До этого мы должны разработать государственную программу, которая будет служить стране, и для этого нам нужно много работать.

- На этой неделе в Жужуе также прошли акции протеста, которые закончились арестом нескольких протестующих...

- Они избили полицию. Семь полицейских попали в больницу, произошло то же самое, что и в Конгрессе. Репрессий не было, насильственные были арестованы.

- Левые организации и политические партии осудили нарушения прав человека при арестах.

- Никаких нарушений прав человека не было. В Жужуе существует гарантия прав человека и построение гражданства. Протестующие вели себя так же, как и в офисе Кристины Киршнер. Они являются насильственными, и наиболее жестокими являются те, кто обращается за помощью к бенефициарам социальных планов. Это великие преступники, которые нарушают права человека. Они вымогают деньги у людей и подстрекают к насилию. Все должны быть заключены в тюрьму, и это должно закончиться в стране.

-На неделе #8M министр по делам женщин, гендерных вопросов и разнообразия Элизабет Гомес Алькорта заявила, что Милагро Сала, заключенный в Жужуе, «является эмблемой патриархальной несправедливости».

- Гомесу Алькорте пришлось бы уйти в отставку, потому что, по правде говоря, он тратит весь бюджет на бюрократию. Прошло два года, ничего не предпринимая, не имея территории . Я создала только около 19 женских центров в своей провинции с междисциплинарными группами, занимающимися гендерным насилием, созданием специализированных судов и прокуроров. Мы внедрили Cindac-Jujuy, который ищет бездомных женщин. Гомес Алькорта получает зарплату от Милагро Сала, ему пришлось бы отойти в сторону и положить батарейки в эти годы, что он ничего не сделал. Обидно, что она «министр по делам женщин» (sic).

Министр внутренних дел Эдуардо «Вадо» де Педро, Милагро Сала и министр по делам женщин, гендерным вопросам и разнообразию Элизабет Гомес Алькорта

- Поразительный момент причин, связанных с Милагро Сала, связан с тем, что в заключении не было ни должностных лиц, ни лидеров перонизма.

- Президент жилищного строительства, бывший президент и несколько чиновников, а также бывший министр были арестованы. В жалобе мы также указали на Хулио де Видо.

- Но почему они бесплатные, а «Милагро Сала» нет?

- Они сидели в тюрьме. Оказывается, Милагро Сала был руководителем организации. Она тоже была жестокой, с квазифашистским представлением обо всем, что делала.

- Неужели участие государственных должностных лиц в этих причинах мошенничества и хищения государственных средств, согласно сообщениям, также не является серьезным?

- Их тоже нужно посадить в тюрьму, с этим я согласен.

- Должен ли Верховный суд выноситься по этому делу?

- Он вмешивался, теперь его нет в тюрьме (NdR: он остается в домашней тюрьме). Остается вынести решение по делу «Pibes Villeros», и прокурор Казаль вынес положительное заключение (по сравнению с предыдущими решениями). Суд должен принять решение.

- В эти дни он поделился приветствием из своего личного аккаунта в Twitter Габриэлю Боричу после вступления на пост президента Чили. Какое у вас есть политическое мнение о нем?

- Надеюсь, что это будет хорошее правительство для братского чилийского народа. Я направил ему поздравления, потому что он берет на себя большую ответственность и надеюсь, что он пойдет по пути побратимства наших народов.

- Вы чувствуете себя ближе к идеям Борича или к идеям Антонио Каста, его оппонента по бюллетеню?

- Это два выражения, которые вышли из традиционных форм. Я видел последние позиции Борича и чувствую, что он может сделать хорошее правительство. Мне кажется, что он имеет позиции, близкие к социал-демократии, которые похожи на радикализм .

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