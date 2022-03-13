От английской деревни Ника Дрейка до улиц Ла-Платы: экскурсии Сантьяго Фетерстона

Должно быть, это было утро пятницы; я жила в деревне на юге Англии, и мне нравилось пить кофе с молоком на завтрак в старой чашке, которую я нашел на кухне резиденции, где я учился, апельсиновый сок и тост с маслом и клубничным джемом - от Wilkin & Sons, самого богатого, что я когда-либо пробовали - читая газеты аргентинцы, сидящие за письменным столом в моей комнате.

Несколько дней назад я поехал в деревню, где поезд под названием Танворт-ин-Арден даже не останавливался. Там он посетил могилу Ника Дрейка и пару часов шел по пустым улицам деревни, пока не добрался до Фар-Лейс, дома семьи Дрейков, прежде чем вернуться в Вуд-Энд, где поезд действительно остановился, чтобы начать долгое путешествие домой.

У меня возникла идея отправиться на множество таких экскурсий: отправиться в Лохарн, чтобы увидеть дом Дилана Томаса на реке, посмотреть, как Робин Хичкок (которая в то время была на гастролях), поиграть в пабе в каком-то городке недалеко, поехать в Исландию дешевым рейсом; такая тоска, о которой вы мечтаете, и когда Приходит время начать искать оправдания для несоблюдения. (Если бы он мог сейчас отправить мне сообщение со временем, он бы просто сказал мне, как однажды сказал мне чилийский друг: «Ты должен праздновать себя, ты должен наслаждаться собой». Но вернемся к той пятнице).

Когда я закончил работу с классической газетой «Платенсе» El Día и открыл страницу 12, я спустился на заднюю обложку, где с энтузиазмом обнаружил, что ее написал Хуан Форн. Некоторое время я начал читать их немного внимательнее, но найти заднюю обложку Forn для меня все еще было неожиданностью, так как я обычно забываю, в какой день я живу и сколько мне лет.

Название было «Самый печальный из дрейков».

Прочитав его, первое, что я сделал, это с раздражением признать общее клише моей экскурсии: фактически, из первого абзаца Форн с насмешкой упомянул молодых людей, которые паломничали к гробнице «бесспорного короля осени». Второе, что нужно было найти на YouTube музыку Молли Дрейк, потому что это то, о чем шла задняя обложка: песни, которые мама Ника записала и наконец опубликовала. Третье — заказать альбом, потому что мне показалось, что это красавица. И, наконец, я открыл файл Word и начал писать свою заднюю обложку. «Не может быть так сложно, что делает этот парень», — подумала я, все еще немного обижаясь.

Я решил написать ее о другом музыканте, Джанго Рейнхардте. Я искал информацию в Google, придумывал каждый раз, когда фантастика казалась правдой, и через пару часов у меня была готова задняя обложка.

«Я знала, что это не так сложно», — думала я, прежде чем сохранить файл и забыть о нем.

До этого года я писал и читал в основном стихи (мне не нравилось ничего лучше, чем ехать в Barrio Aeropuerto к Пабло Оде, единственному истинному поэту, которого я знал, чтобы принести ему свои стихи и слушать, как он говорит о чем угодно), я пренебрегал современным повествованием и рассматривал истории как самое близкое к бежевому в литература.

В один из таких дней, лежа на кровати перед плакатом Рембо, который я наклеил на стену (к счастью, Хуан Форн так и не узнал об этом), я прочитал «Тристрам Шенди» и подумал, что действительно могу сделать роман из чего угодно, поэтому я решил написать его. За две недели написания каждый день большую часть дня в лучшем стиле Керуака я закончил роман, который, конечно, был срыв поколений: персонажи жили в Ла-Плате, но имели русские имена и мечтали похитить Карлоса Руккауфа, был воображаемый клуб, в котором клуб Пиквик был удостоен чести, и каждый из них, без всякой причины, была глава случайных размышлений или сообщений для читателя. Но мое предубеждение против историй сохранилось.

Только когда я вернулся в Аргентину и получил все произведения Фелисберто Эрнандеса в трехтомном издании XXI века, я думаю (или, возможно, это было благодаря Дж. Д. Сэлинджеру - особенно его неопубликованным рассказам «Перевернутый лес», «Грустная мелодия» и «Вариани» Братья» - или Уильям Сароян, или Франц Кафка, или Исак Динесен, или все они вместе с любимыми потерянными детьми Юга Трумэном Капоте и Карсоном МакКаллерсом), которые я обнаружил, что сказки тоже могут быть синими, например. Или красный. И это то, чем я всегда хотела заниматься.

И я начала писать их.

И однажды ночью в Ла-Плате, разговаривая с другом, говоря ему, что теперь он больше посвящен повествованию, он сказал мне, что когда-либо писал Хуану Форну, чтобы записаться на его мастерскую. Он сказал, что в конце концов не смог поехать, но что если мне будет интересно, он может передать свой контакт.

Через несколько дней я отправил электронное письмо, в котором говорилось: «Дорогой мистер Форн».

Через месяц, как только открылась квота, я приступила к семинару.

И одним из первых текстов, которые я несла с радостной уверенностью, которую дает неопытность, была моя задняя обложка на Джанго Рейнхардта.

Конечно, мои спутники и Хуан столкнулись с несколькими проблемами, и я вернулась домой, представляя три страницы, которые я сжигала в огне, и убеждалась, что меня никто не понимает. Но, несмотря на искушение, я не стал сжигать страницы и не погружаться в жалость к себе: я исправил. Снова и снова.

И я делал то же самое с историями, которые я писал и ходил на семинар в течение многих лет; годы, когда я читал все сборники рассказов, из любого времени и страны; годы, когда я узнал, что в истории есть место для уплотнения стихотворения и амбиций романа, и что поэзия всегда является обычным явлением горизонт; годы, в которые я понял ту цитату, которую Хуан любил повторять Хайме Хиль де Биедма, в которой он говорит, что как молодой человек вы заинтересованы в том, что кажется вам уникальным, и со временем вы все больше интересуетесь тем, что является общим о вас, что у вас общего с другими.

В своей последней книге «Я буду помнить для тебя» Хуан Форн открывает цитатой Иосифа Бродского, рассказывающего о У. Х. Одене, его учителе, в которой он говорит, что у каждого писателя есть воображаемый друг, что он - Оден, и что все, что он пишет, - это попытка сохранить беседа с ним, потому что именно из этого они состоят, говорит Бродский, цивилизации.

Я не знаю, из чего все состоит, и каждый день я знаю меньше, чем вчера, но могу сказать, что я написал рассказы в этой книге в том же духе, даже если я не знал об этом, когда делал это, как на первой и неудачной задней обложке о Джанго Рейнхардте.

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