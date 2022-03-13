Пять исторических мест в Мехико, где проходит линия Метробуса 4

Столица Мексики занимает второе место по количеству музеев в мире только после Парижа, но в ней также есть места, которые могут остаться незамеченными на наших ежедневных дорогах, и если мы остановимся, чтобы посмотреть, мы поймем, что им есть чему нас научить.

Если ваш распорядок дня характеризуется использованием линии 4 метробуса Мехико, мы предлагаем пять исторических мест, которые вы можете посетить, чтобы узнать больше об истории нашей страны, а также оценить архитектуру и искусство, которые может предложить каждое место.

1. Часовня Непорочного Зачатия: также известная как «La conchita» или «Часовня мертвых», расположенная на улице Белисарио Домингес, это здание, построенное в начале 17 века. Часовня оставалась на попечении монахинь Ла-Консепсьона, пока монастырь не был закрыт, и считается, что в конце XIX века ее называли «Часовней мертвых», потому что она служила моргом для нищих. В настоящее время внешний вид часовни выделяется на фоне других зданий своим стилем барокко, но внутри отсутствует все элементы, которые изначально ее украшали.

Свод, закрывающий часовню, имеет полусферическую форму с небольшими окнами (Фото: INAH)

2. Рынок Абелардо Лухан Родригес: построенный в 1934 году на руинах монастыря Сан-Педро и Сан-Пабло, архитектор Антонио Муньос рассматривал его как проект современного рынка, смешавший такие стили, как барокко, бель-эпок, ар-нуво и ар-деко. Кроме того, на сайте более 1450 квадратных метров стен и потолков, покрытых фресками таких художников, как Анхель Брачо, Рауль Гамбоа, Рамон Альва Гвадаррама, Грейс Гринвуд, Марион Гринвуд, Исаму Ногучи, Педро Рендон и Мигель Цаб, большинство из которых ученики знаменитого художника-муралиста Диего Ривера. В настоящее время работы значительно ухудшаются из-за отсутствия консервации.

Фото: Музей Дворца изящных искусств

3. Площадь Санто-Доминго, недавно названная «Jardín de la Corregidora», расположенная в Республике Бразилия, как полагают, была построена в доме Куаутемка, последнего мексиканского тлатоани. Так он был назван в 16 веке, где также были построены одноименная церковь и монастырь. В настоящее время он считается вторым по значимости в Мехико после Пласа-де-ла-Конститусьон.

В западной части он окружен зданием, в котором расположены Ворота евангелистов (Фото: Instagram/ @thurrott)

4. Бывший монастырь Санта-Каталина-де-Сиена: он был основан в 1571 году епископом, в свою очередь монахом Бернардо де Альбукерке, и был завершен в 1577 году во время крупнейшего строительства в Новой Испании. Монастырь был заселен с момента основания монахини францисканцев. В июне 1815 года Хосефа Ортис де Домингес была переведена и заперта в монастыре Санта-Каталина-де-Сиена, так как была арестована за поддержку независимости Мексики. Позже, 4 марта 1862 года, монастырь был выселен в соответствии с Законами о реформе, которые отделяли церковь от государства.









В настоящее время в нем сохранились только четыре из шести первоначально использованных разделов. (Фото: INAH)

5. Дворец Лекумберри: здание было построено в качестве тюрьмы, поэтому его также называли «Черным дворцом Лекумберри». Он был открыт в 1900 году Порфирио Диасом и служил для этой цели до 1976 года. В то время проект Дворца был чрезвычайно авангардным и основывался на архитектурной философии английского философа, писателя и мыслителя Джеремайи Бентама. С 1982 года Главный архив нации был установлен в старом месте Лекумберри, и его могут посетить все желающие; при входе в него есть музей, сады и фреска заключенных автора Куаутемока Эрнандеса Очоа, посвященная темам завоевания, колонии и независимости.

За спиной тюрьмы были убиты президент Мадеро и Пино Суарес (Фото: Twitter @Centro_CDMX)

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