Академик: уничтожение баров не заканчивается насилием на стадионах

Мексика, 13 марта Искоренение баров (жестоких фанатов) на трибунах стадионов не положит конец насилию, которое происходит среди мексиканских футбольных фанатов, заявил Роджер Журнал, ученый, изучающий футбольных фанатов. «Бары не являются корнем проблемы, и их устранение не приведет к искоренению насилия на стадионах. Мы не должны забывать о ситуации в стране, мы находимся в одной из самых жестоких в мире, последствия этого наблюдаются во многих областях, включая футбол», — объяснил Эфе доктор социальной антропологии из Университета Джонса Хопкинса в США. Мексика переживает один из самых жестоких моментов в своей истории. В 2021 году было зарегистрировано 33 308 убийств, после двух лет наибольшего числа убийств: 34 690 убийств в 2019 году и 34 554 в 2020 году. Журнал, который, чтобы провести исследование мексиканских баров, стал одним из его членов в течение длительного времени, заявил, что «организованные любительские группы» не предназначены для того, чтобы вызвать насилие, подобное тому, которое произошло на прошлой неделе в масштабной битве между фанатами Керетаро и Атласа, в результате которой 26 фанатов получили ранения. «Их цель состоит в том, чтобы поддерживать свои команды страстно и свободно, они не стремятся к насилию, а рассматривают это как побочный эффект их страстей и просто из-за этой страстной поддержки. Когда они сталкиваются с соперничающими фанатами, они достигают конфликтных отношений, хотя для них часть физического насилия - это то, чего следует избегать», - сказал он. Профессор Ибероамериканского университета в Мехико сказал, что то, что произошло в Керетаро, произошло из-за плохого протокола безопасности, то, что, по его опыту, барристы просили улучшить и даже предложили сотрудничать с властями для его разработки. «Если в стране наблюдается рост насилия среди любительских групп, это связано с тем, что когда они начинались около 25 лет назад, у них было максимум 100 или 200 членов, теперь у нас есть несколько тысяч групп, и когда мы собираем так много людей, всегда найдутся такие, которые склонны насильственные действия, которые являются одними и теми же членами. пытаться контролировать». Журнал, автор книги «Синее и золото, как мое сердце: мужественность, молодость и власть в дубинке Пумас УНАМ», попросил прекратить клеймить барристов как преступников. «В средствах массовой информации, прежде чем провести расследование того, что произошло на мероприятии, подобном событию в Керетаро, они обвиняют бары, называя их животными, преступниками, не разговаривая с ними. Они также подвергаются дискриминации из-за своего социального класса, многие люди в этих группах - молодые люди из колоний и популярных кварталов», - добавил он. Что касается мер, принятых менеджерами Liga Mx для контроля посещения баров, не позволяя им посещать стадионы и заставляя их регистрироваться с учетными данными, чтобы покончить с анонимностью, журнал считает, что они могут служить чем-то кратковременным и прокомментировал, что что-то, что может сработать, прекратить продажу алкоголя в недвижимости. «На стадионах нам нужны протоколы безопасности, которые разделяют болельщиков, и важно, чтобы лидеры групп участвовали в разработке, потому что именно они лучше всего понимают практику своих участников. Вы должны их послушать. Чтобы покончить с коренной проблемой, нам нужно ликвидировать насилие в Мексике», - сказал он.