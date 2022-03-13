Одиннадцать мирных жителей погибли в результате нападения на кустарный золотой рудник в Буркина-Фасо

По меньшей мере 11 человек были убиты в субботу в результате нападения на кустарный золотой рудник на севере Буркина-Фасо, через два дня после аналогичного события в том же районе, сообщили местные источники в воскресенье.

«Неизвестные вооруженные лица в субботу совершили нападение на кустарную золотодобычу в Балиате», городе, расположенном в Дори, столице Сахельского региона, и Гором-Гором, житель региона, заверили AFP.

«Нападение было совершено около тридцати человек, ворвавшихся в мотоциклы после пятничной молитвы. Они стреляли в людей без разбора», - сказал AFP другой житель, также сославшись на число погибших «около десяти».

«Были также раненые, которых эвакуировали в Гором-Гором для оказания помощи», - сказал он, не сообщив дополнительных подробностей.

В четверг аналогичная атака была направлена на золотой рудник в Тондоби, городе недалеко от границы с Нигером, в результате чего погибло дюжина человек, согласно службам безопасности и местным источникам.

Как и ее соседи Мали и Нигер, Буркина-Фасо с 2015 года вовлечена в спираль насилия, вызванную джихадистскими вооруженными движениями, связанными с Аль-Каидой и группировкой «Исламское государство», в результате чего более 2000 человек погибли и 1,7 миллиона перемещенных лиц.

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