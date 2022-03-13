Электричество впервые выросло со вторника до 246,05 евро/МВтч

Мадрид, 13 марта Цена на электроэнергию на оптовом рынке выросла примерно на 1% в это воскресенье до 247,89 евро за мегаватт-час (МВтч), согласно данным Иберийского оператора рынка электроэнергии (OMIE). После этого роста, который положил конец падению в течение четырех дней подряд, цена на электроэнергию в девять раз превышает сумму, которую она отмечала всего год назад (27,75 евро), и на 20% выше, чем 24 февраля прошлого года, когда началась война в Украине. По временным интервалам максимальная цена в это воскресенье, когда экономическая активность снизится, а спрос на энергию снизится, будет зафиксирована с 20:00 до 21:00 с 389,9 евро/МВтч, а минимальная будет 174,51 евро/МВтч с 4:00 до 5:00 утра. В первые тринадцать дней марта цена на электроэнергию в среднем составила 349,94 евро/МВтч, что на 46% выше, чем в декабре, самом дорогом месяце в истории 239,22 евро/МВтч, и более чем в три раза (на 214 процентов выше), чем средняя цена в 2021 году (111,4 евро/МВтч), что является самым высоким показателем с рекордов. Цены на оптовом рынке оказывают прямое влияние на регулируемый тариф или PVPC, который размещают почти 11 миллионов потребителей в Испании, и служат ориентиром для других 17 миллионов, которые заключают контракты на поставку на свободном рынке. Чтобы смягчить влияние роста цен на электроэнергию для потребителей, правительство продлило снижение налогов на счета за электроэнергию до 30 июня. Военный конфликт между Россией и Украиной может привести к еще большему росту цен на энергоносители в ближайшие недели, особенно в случае газа, из-за риска сдерживания российского импорта в Европу из-за санкций, введенных Европейским союзом. Европейская комиссия представила на этой неделе пакет мер по снижению энергетической зависимости от России и диверсификации источников поставок, а также впервые открыла дверь для интервенции энергетических рынков «временно», чтобы ограничить автоматическую передачу дефицита газа по цене электроэнергии.