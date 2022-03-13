Концерт Эдгара Осерански в Керетаро также был отменен из-за обвинений в домогательствах к несовершеннолетним

В заявлении правительство штата Керетаро сообщило, что концерт певца и автора песен будет отменен до «выяснения ситуации» Эдгара Осерански.

«По просьбе различных организаций защита девочек, мальчиков и подростков присоединяется к делу женщин. Именно поэтому Координация гражданской защиты вместе с другими государственными органами и, как и другие государства, принимает решение отменить концерт Эдгарда Оцеранского до выяснения его ситуации», - говорится в тексте.

Мероприятие должно было состояться в эту субботу, 12 марта, в 20:30 в аудитории Хосефы Ортис де Домингес в штате Керетаро. Обвинения в сексуальных домогательствах были распространены пользователем этой социальной сети, которая через свой аккаунт поделилась аудиозаписями, в которых певец и автор песен якобы раскрывает свой вкус к несовершеннолетним девочкам-подросткам.

«Я поехал в Испанию, чтобы дать несколько концертов, мне пришло в голову рассказать об одном из моих предпочтений, мне нравится разнообразие, верно? Я не боюсь, мне нравится разнообразие, но больше всего я предпочитаю девочек-подростков, верно? Что у них все еще есть лицо общественного служения, да, послушайте, лучше пойти на лодку за маленькой девочкой, чем за алкотестером, я знаю, что говорю вам. И девушки, которых вы видите, имя, ну, феминистки сказали мне: «Но дядя, как это возможно, что вам нравится 16», а мне из «они тоже нравятся вашему парню, просто потому, что они не оставляют его в вашей стране, вот в чем разница»», - были предполагаемые слова Оцерански в аудио, которым поделился пользователь Twitter @anhele.